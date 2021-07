สนุกกับสีสันของการใช้ชีวิต กับ “10 อันดับถนนสุดเจ๋งในโลก”

นิตยสาร Time Out เปิดตัวรายชื่อเป็นครั้งแรก ซึ่งจากรายชื่อถนน 30 อันดับนั้น ถนนในเมลเบิร์นได้ครองอันดับหนึ่ง โดยมีถนนในบาร์เซโลนา, ลอนดอน, ฮาวานา และลอสแอนเจลิสไต่อันดับตามมาติดๆบรรณาธิการนานาชาติของ Time Out กล่าวว่า “การจัดอันดับรายชื่อถนนที่เจ๋งที่สุดในโลกครั้งแรกของเรา เป็นการเฉลิมฉลองให้กับบรรดาสุดยอดธุรกิจและชุมชนในท้องถิ่นที่ทำให้เมืองและถนนของเราน่าตื่นตาตื่นใจ พวกเขาทำให้เราผ่านปีที่แล้วมาได้ และการสนับสนุนพวกเขาในขณะที่โลกเริ่มกลับสู่ภาวะปกตินั้นก็สำคัญยิ่งกว่าที่เคย ชีวิตบนท้องถนนคือที่ที่คุณสามารถมองเห็นอนาคตเมืองของเราได้ นับตั้งแต่การทานอาหารข้างนอกไปจนถึงวัฒนธรรมกลางแจ้ง เพราะมนุษย์คือสัตว์สังคม และถนนสายเหล่านี้ก็เป็นสถานที่สร้างสังคมในขณะที่เราเริ่มกิน ดื่ม และพบปะสังสรรค์กันอีกครั้ง"รายชื่อถนนเหล่านี้คัดเลือกจากความคิดเห็นของชาวเมืองผ่านดัชนี Time Out Index ประจำปีของแบรนด์ ซึ่งเป็นการสำรวจคนในท้องถิ่นมากกว่า 27,000 คนทั่วโลกที่ถูกขอให้เสนอชื่อถนนที่เจ๋งที่สุดในเมืองของตัวเอง ขณะที่เครือข่ายระหว่างประเทศของ Time Out ซึ่งได้แก่ บรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นมากกว่า 100 คนได้พิจารณาปัจจัยด้านอาหาร, เครื่องดื่ม, ศิลปะ, วัฒนธรรม, สถานบันเทิงยามค่ำคืน และบรรยากาศของชุมชนตลอดปีที่ผ่านมาเพื่อจัดอันดับรายชื่อถนนดังกล่าวสำหรับรายชื่อถนนที่ถูกคัดเลือก 10 อันดับแรก ได้แก่เป็นถนนที่อยู่ทางตอนเหนือของเมลเบิร์น และเป็นย่านที่มีประวัติอันยาวนาน ในช่วงทศวรรษที่ 1800 เคยเป็นถิ่นของอันธพาล ส่วนปัจจุบันกลายเป็นถนนที่ได้รับเลือกว่าเป็นถนนสายที่เจ๋งที่สุดในโลก บนถนนเส้นนี้สามารถพบได้ทุกอย่างตั้งแต่ผับริมถนน บาร์ไวน์ชั้นเลิศ ร้านแผ่นเสียง ร้านเบเกอรี่ ยิ่งในยามค่ำคืนก็ยิ่งคึกคัก เป็นแหล่งที่ชาวเมลเบิร์นจะมาสนุกสนานกันไปจนถึงช่วงเช้าตรู่ถนนที่ร่มรื่นสายนี้ แบ่งเมืองบาร์เซโลนาจากเหนือจรดใต้ และครอบคลุมย่านต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ช่วงเหนือของถนนนั้นจะให้บรรยากาศแบบย้อนยุค มีบาร์และร้านบูติกแบบดั้งเดิม ส่วนทางตอนใต้จะเป็นพวกร้านอาหารและคาเฟ่สุดเก๋ นอกจากจะมีบรรยากาศสวยงามแล้ว ถนนแห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับคนเดินถนนและนักปั่นจักรยาน ทางเดินริมถนนร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้ มีที่นั่งพักผ่อน และมีเลนสำหรับจักรยานที่ทอดยาวไปตามถนนนับว่าเป็นย่านสุดเท่ในลอนดอน เพราะที่นี่เต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ แกลลอรี ศูนย์จัดแสดงศิลปะ พื้นที่สาธารณะ มีการจัดงานเทศกาลและอีเวนต์ต่างๆ ทำให้บรรยากาศมีสีสันและเหมาะกับการออกมาใช้ชีวิตเดินลึกเข้าไปในตรอกทางตอนใต้ของเมืองเก่าฮาวานา จะเห็นบรรยากาศแบบย้อนยุค ตึกเก่า อาคารโบราณ หรือแม้แต่บ้านร้าง ที่กลับมามีสีสันด้วยงานศิลปะต่างๆ อย่างการพ่นสีบนกำแพง การวาดภาพตามมุมต่างๆ จนย่านนี้กลายเป็นลานแสดงศิลปะกลางแจ้งถนนในเขตภาคกลางและตะวันตกของลอสแอนเจลิส และเป็นเส้นทางสำคัญของเบเวอร์ลีฮิลส์และเวสต์ฮอลลีวู้ด ผ่านทั้งโซนที่มีแมกไม้เขียวขจีและบ้านสวยๆ ย่านที่เต็มไปด้วยป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ไปจนถึงโซนที่มีร้านอาหารชั้นเยี่ยม และร้านแฮงก์เอาท์สบายๆถนนเส้นนี้ตัดผ่านใจกลางเมือง เป็นย่านที่เต็มไปด้วยกิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไม่ว่าจะเป็นแกลลอรีมากมย ร้านอาหาร และคลับดีๆ ในยามค่ำคืนเป็นย่านประวัติศาสตรืแห่งหนึ่งของเซาเปาโล ที่นี่มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา มีพิพิธภัณฑ์สำคัญ เป็นย่านที่อยู่อาศัยของผู้อพยพหลายเชื้อชาติ จึงทำให้มีความหลากหลายของอาหารการกินในย่านนี้ถนนเก่าแก่ที่ถูกปรับปรุงใหม่จนกลายเป็นอีกย่านที่คึกคักของสิงคโปร์ มีชีวิตชีวาด้วยสีสันของตึก งานศิลปะบนกำแพง และกลายเป็นย่านแฮงก์เอาท์ในช่วงค่ำคืน เต็มไปด้วยร้านดื่มกินที่มีเสน่ห์เป็นศูนย์รวมความสร้างสรรค์ เรียงรายด้วยร้านอาหาร ร้านค้า สตูดิโอ โคเวิร์กกิ้งสเปซ และสตรีอาทร์ทมากมาย มาทำกิจกรรมได้ตั้งแต่เช้า อย่างการหาอาหารเช้าดีๆ เป็นการเริ่มต้นวัน จนกระทั่งปิดท้ายยามค่ำคืนด้วยการนั่งฟังเพลงจากดีเจชื่อดังถนนสายสำคัญอันจอแจ มีร้านอาหารชื่อดังหลายแห่ง ตั้งอยู่ในอาคารเก่าแก่ที่ถูกดัดแปลงใหม่ ร้านอาหารหลากหลายเชื้อชาติ อย่างอาหารอาร์เมเนีย อาหารเอเชีย มีร้านเบเกอรี่ บาร์ไวน์ และร้านแฮงก์เอาท์มากมายและรายชื่อถนนอีก 20 อันดับ ได้แก่ Křižíkova Ulice (ปราก) 7th Street, Melville (โจฮันเนสเบิร์ก) Cat Street (โตเกียว) 30th Avenue (นิวยอร์ก) Levinsky Street (เทลอาวีฟ) Milwaukee Avenue (ชิคาโก) Gran Vía (มาดริด) Calle Ocho (ไมอามี) King Street (ซิดนีย์) Rua de Miguel Bombarda (ปอร์โต) Paseo de la Reforma (เม็กซิโก ซิตี้) Main Road, Kalk Bay (เคปทาวน์) Alserkal Avenue (ดูไบ) Rue Tiquetonne (ปารีส) Mariannenstraße (เบอร์ลิน) Calle José Gálvez (ลิมา) Seaport Boulevard (บอสตัน) Jaegersborggade (โคเปนเฮเกน) Allen Avenue (เลกอส) และ Star Street (ฮ่องกง)#########################################