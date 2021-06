รู้จัก “อะเดย์ อิน เพชรบูรณ์” โรงแรมใมจบุญแห่งเมืองมะขามหวาน

ชาวเพชรบูรณ์แห่ชื่นชมเจ้าของโรงแรมดังใจบุญมอบเงินบริจาค 10 ล้านบาท หลังจากนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัวชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินคนละ 50 บาท เพื่อสร้างห้องและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ล่าสุดโพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “#รับเช็คจำนวน10ล้านบาทที่ โรงแรมอะเดย์ อิน เพชรบูรณ์ บริจาคให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เรียบร้อยแล้วครับ”สำหรับโรงแรม “อะเดย์ อิน เพชรบูรณ์” เบดแอนด์เบรกฟาสต์สไตล์บูติคแห่งแรกของเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในอาคารที่พักขนาด 2 หลัง สูง 2 ชั้น และ 3 ชั้น สร้างล้อมรอบสนามหญ้าสีเขียวขจีและสวนหย่อมขนาดย่อม ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ ชวนร่มรื่นและสบายตาโรงแรมแห่งนี้มีห้องพักกว้างขวางแสนสบาย จำนวน 40 ห้อง ซึ่งประกอบด้วยห้องพัก 5 ประเภท ได้แก่ Standard Double Room, Standard Twin Room, Room for Three, Gang Of Four และ Family Room ห้องพักทุกห้องมีการตกแต่งอย่างเรียบง่ายและมีสไตล์ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น โทรทัศน์จอแบน และอินเทอร์เน็ตไร้สาย