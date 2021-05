ทัวร์ลง "มิ้นท์ I Roam Alone" หลังพูดข้อดีโควิด

ชาวเน็ตพาทัวร์ไปลงเพจ มิ้นท์ I Roam Alone หลังอัดคลิปรีวิวบินไปอเมริกา พร้อมบอกถึงข้อดีของโควิด แต่ไม่ถูกใจผู้ติดตามเพจบางส่วนเพจI Roam Alone ของบล็อกเกอร์สาวคนดัง มิ้นท์ มณฑล กสานติกุล หรือ "มิ้น I Roam Alone" ที่มีผู้ติดตามในเฟซบุ๊กเกือบ 5 ล้านคน ได้โพสต์คลิปรีวิวที่เจ้าตัวเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รีวิวขั้นตอนการเช็กอินขึ้นเครื่องบิน เอกสารต่างๆ รีวิวการปฏิบัติตัวและการบริการบนเครื่องบิน จนไปถึงมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาและในช่วงท้ายคลิป เจ้าตัวได้พูดปิดท้ายว่า "การได้ออกมาจากประเทศไทยในรอบ 1 ปี ได้มาอยู่ในที่ที่ฟังภาษาไม่ใช่ภาษาของเรา ได้มองไปสองข้างทางที่มันไม่คุ้นเคย ซึ่งคือสิ่งที่มิ้นท์ทำอยู่ตลอดในปีก่อนหน้านี้ จนลืมว่ามันพิเศษขนาดไหนไปแล้ว พอถึงวันนี้เป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆ มิ้นท์ว่า สิ่งดีข้อเดียวของโควิดคือทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมี และมองเห็นความพิเศษในความธรรมดา..."แต่มีชาวเน็ตบางส่วนไม่เห็นด้วยกันสิ่งที่มิ้นท์กล่าว จนเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้น