เปิดโลกอารยธรรมโบราณ ยลโฉม 2 พิพิธภัณฑ์ใหม่ ใน “อียิปต์”

ประเทศแห่งอารยธรรมโบราณอย่างได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา จากงานเฉลิมฉลองครั้งสำคัญของประเทศ นั่นคือซึ่งเป็นขบวนราชรถขนย้ายพระศพของฟาโรห์ 18 พระองค์ และราชินีอีก 4 พระองค์ โดยงานนี้ได้ถ่ายทอดสดให้คนทั่วโลกได้รับชมไปพร้อมๆ กันด้วยสำหรับขบวนเสด็จทองคำของฟาโรห์นี้ ได้ขนย้ายมัมมี่ราชวงศ์ จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ย่านจัตุรัสทาห์รีร์ในตัวเมืองไคโร ไปยังพิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (NMEC) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ส่วนห้องโถงจัดแสดงมัมมี่เปิดให้เข้าชมในวันที่ 18 เมษายน ซึ่งตรงกับวันอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดีนานาชาติ หรือวันมรดกโลกตั้งอยู่ในตัวเมืองไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ เมื่อเดินผ่าประตูหลักเข้าไปก็จะเป็นโถงทางเดินที่มีลักษณะคล้ายท่อขนาดใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์ของความเงียบสงบและความมืดมิดของโลกหลังความตายโถงนิทรรศการหลัก หรือจัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มาสู่ยุคฟาโรห์ และยุคเกรโก-โรมัน, ยุคคอปติกและอิสลามิก มาจนถึงยุคโมเดิร์น หรืออียิปต์ในยุคสมัยปัจจุบัน โดยออกแบบให้ได้สัมผัสกับภาพรวมของวิวัฒนาการของอารยธรรมแต่ละยุคสมัยโบราณวัตถุที่จัดแสดงในโถงนิทรรศการหลักมีกว่า 1,500 ชิ้น ตัวอย่างชิ้นสำคัญๆ เช่น รูปปั้นของ Pharaonic Gods Horus และ Khnum, The old key of the Kaaba, จัดแสดงเสื้อผ้าแบบดั้งเดิม, แบบจำลองเรือโบราณ เป็นต้น นอกจากรูปปั้นและสิ่งของฟาโรห์แล้วห้องโถงใหญ่ยังมีโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุย้อนกลับไป 35,000 ปีซึ่งเป็นแขนขาเทียมที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวอียิปต์โบราณมีความก้าวหน้าในด้านการแพทย์อย่างไรไฮไลท์สำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจัดแสดงมัมมี่ของกษัตริย์และราชินีแห่งอียิปต์โบราณ บรรยากาศจะเป็นการจำลองมาจากสุสานที่ฝังพระศพจริงที่หุบผากษัตริย์ (Valley of The Kings) โดยมัมมี่กษัตริย์และราชินีที่จัดแสดงที่นี่ องค์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก อาทิ ฟาโรห์รามเสสที่ 2, ฟาโรห์ทุตโสที่ 3, ฟาโรห์ฮัตเซปซุต เป็นต้นนอกจากพิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติแล้ว ที่ประเทศอียิปต์ก็ยังมีอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่นานนี้ นั่นคือ(ว่าที่) พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกThe Grand Egyptian Museum ตั้งอยู่ห่างจากมหาพีระมิดกีซาเพียง 2 กิโลเมตร โปรเจคนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2002 มีการหยุดก่อสร้างไปในช่วงการเกิดปฏิวัติในอียิปต์ช่วงอาหรับสปริง ก่อนจะมาก่อสร้างต่ออีกครั้งในปี 2018 และยังโดนเลื่อนการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ไปอีกหลายครั้ง ทั้งผลกระทบจากเหตุการณ์ปฏิวัติ และสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประกาศว่าจะเปิดตัวในปี 2020 แต่ก็ยังโดนเลื่อนออกไปอีก และล่าสุดในเว็บไซต์หลักแจ้งไว้ว่าจะเปิดช่วงปลายปี 2021 (แต่กำหนดการก็ยังไม่เป็นที่แน่นอน)ตัวอาคารของที่นี่สร้างอยู่บนพื้นที่ลาดชัน และส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ดินเพื่อไม่ให้ตัวอาคารรบกวนสายตาโบราณสถานที่อยู่รอบๆ ภายในมีทั้งส่วนจัดแสดง แกลลอรี่ ศูนย์ประชุม ร้านค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงส่วนศึกษาและวิจัยสำหรับส่วนจัดแสดงของที่นี่ เริ่มต้นความยิ่งใหญ่ด้วยรูปปั้นขนาดใหญ่ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 บริเวณโถงใหญ่ ส่วนวัตถุโบราณก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ไฮไลท์สำคัญคือโบราณวัตถุของฟาโรห์ตุตันคาเมนกว่า 5,400 ชิ้น ที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน ถูกนำมาจัดแสดงให้ได้เข้าชมอย่างใกล้ชิดและยังมีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอื่นๆ ที่จัดแสดงเรียงกันมาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณก่อนยุคราชวงศ์ ซึ่งมีความเก่าแก่กว่า 3,100 ปีก่อนคริสตกาล ต่อจากนั้นเป็นยุคราชอาณาจักรเก่า ยุคราชอาณาจักรกลาง ยุคราชอาณาจักรใหม่ ไปจนถึงยุคเกรโก-โรมัน และหากใครพาเด็กๆ ไปเที่ยว ที่นี่ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์สำหรับเด็กตั้งอยู่ภายในด้วย ซึ่งจะมีเทคโนโลยีในการเล่าเรื่องอียิปต์โบราณให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานทั้งสองพิพิธภัณฑ์นี้ นับว่าเป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอายรธรรมในยุคโบราณ และถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอียิปต์ เชื่อว่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกก็ต่างตั้งตารอว่าเมื่อไหร่ที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และมีการเปิดให้ท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้อย่างสะดวก ตอนนั้นก็จะได้ไปชมพิพิธภัณฑ์ทั้งสองแห่งนี้ได้เสียที