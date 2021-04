เส้นทางสายชิล “ภูเก็ต” เปิดมิติท่องเที่ยวยุคใหม่ เที่ยวด้วยทำงานได้

ชวนทุกองค์กรและบุคคลทั่วไป คนทำงาน พนักงานบริษัท เปลี่ยนบรรยากาศความจำเจอยู่กับที่ ออกจากโต๊ะทำงานเดินทางท่องเที่ยวและสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับนโยบายรัฐบาลในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวในประเทศโดยททท. มีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเป็นตลาดหลักของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้สามารถพลิกฟื้นธุรกิจภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย โดยจัดทำโครงการกระตุ้นการเดินทาง “Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ” ภายใต้แนวคิด Working Outing & Meeting from Somewhere ความอิสระที่องค์กรและหน่วยงานสามารถเปลี่ยนทุกที่ของประเทศไทยให้กลายเป็นที่ทำงาน พบปะ พูดคุย สังสรรค์ และจัดประชุม ท่ามกลางบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นการเปิดมิติการท่องเที่ยว ยุคใหม่ครั้งนี้ ททท.ได้จัดทริปโปรแกรมต้นแบบ Workation มาที่จ.ภูเก็ต โดยเชิญชวนตัวแทนองค์กรต่างๆ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), กรมการท่องเที่ยว, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การสนับสนุนพนักงานทำงานนอกสถานที่ (Work from Anywhere) โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยว และสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศที่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพซึ่งการเลือกนำร่องมายังภูเก็ตก็เพราะว่าที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีความสวยงามขึ้นชื่อในเรื่องของเกาะและทะเล และยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองอันยาวนาน รวมทั้งมีการดำรงวิถีชีวิตที่น่าสนใจ โดยการเดินทางนี้เริ่มต้นที่ “การล่องเรือกอนโดลา” ชมบรรยากาศสองฝั่งป่าชายเลน เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวล่าสุดของทางวิสาหกิจชุมชนบ้านหินลูกเดียว บริเวณสะพานสารสินภูเก็ต ระหว่างทางการล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ จะพบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง ที่ออกหาปลาในบรรยากาศที่เรียบง่ายจากนั้นมาที่ตั้งอยู่ที่ตำบลไม้ขาว ที่นี่เป็นทั้งร้านอาหารท้องถิ่น ที่พัก ด้านในยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังคงความดั้งเดิมเอาไว้ เรียกว่าโดยเราสามารถเดินเข้าไปดูควายได้แบบใกล้ ๆ เพราะควายที่นี่คุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดี และเราสามารถนำหญ้าไปป้อนให้ควายกินได้ด้วย ซึ่งทางร้านจะมีหญ้าตั้งไว้คอยบริการในช่วงเย็นเดินทางไปยังเป็นชายหาดเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างหาดลายันและหาดในทอน บริเวณทางเข้าถ้าไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็นทางขึ้น-ลงที่เป็นป่ามะพร้าวและไม้ยืนต้นริมหาดทราย เป็นอีกหนึ่งชายหาดในภูเก็ตที่มีความเงียบสงบ น้ำทะเลสวยใส ที่หาดกล้วยมีเพียงร้านค้าเล็กๆ ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาตั้งเพิงขายเครื่องดื่มเย็นๆ เพื่อบริการให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีร้านค้าอยู่เพียงแค่ร้านเดียวเนื่องจากหาดแห่งนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของเหล่านักท่องเที่ยวเท่าไรนัก จึงทำให้ชายหาดมีความเงียบสงบ ผู้คนบางตา ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยอย่างกว้างขวาง สามารถเลือกทำเลที่นั่งรับลมชมวิวได้หลากหลาย หรือจะนอนอ่านหนังสือพร้อมฟังเสียงคลื่นชวนผ่อนคลายสบายๆ ได้เป็นอย่างดี และก่อนกลับรอชมบรรยากาศของพระอาทิตย์สุดโรแมนติกสำหรับโครงการหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวผ่านเส้นทางการท่องเที่ยว 5 ประเภท ได้แก่1. CSR Outing : ทำงานแบบสุขกาย สบายใจ ตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม2. Special Interest : ท่องเที่ยวไปกับความสนใจพิเศษที่เลือกสรรได้ เรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงาน สัมผัสเสน่ห์ วัฒนธรรมและโบราณสถานทั่วไทย ผ่อนคลายได้สุขภาพ สนุกกับการค้นพบประสบการณ์ใหม่3. Community : สร้างทีมเวิร์ค ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน ด้วยกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน4. Luxury & Gastronomy : พบปะหารือ ประชุมบนเรือยอร์ช แบบเอ็กซ์คลูซีฟเสิร์ฟอาหารแบบ Farm to Table วัตถุดิบคุณภาพ สดจากฟาร์มถึงมือคุณ5. Special Deal : ดีลพิเศษเฉพาะ Workation Thailand เสนอส่วนลดพิเศษสุด พร้อมสิทธิพิเศษอื่น ๆ มากมาย เช่น แพคเกจทัวร์ และVouchers ต่าง ๆทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หวังว่าโครงการ “Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ” ช่วยเยียวยาฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกภาคส่วน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหน่วยงาน/องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://workationthailand.com/ และ Official Line : @workationthailand