“สงขลา” อินเทรนด์ ชูเป็นเมืองแห่งเซิร์ฟ กีฬาเอ็กซ์ตรีม

จังหวัดสงขลา ตอบรับกระแสอินเทรนด์ เดินหน้าสู่หนึ่งในเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟและกีฬาเอ็กซ์ตรีม กระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยได้มีการจัดงาน "ลองเล่น" Songkhla Beach Jam 2021 แบบ New Normal ขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา ณ ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา ท่ามกลางกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม มีคนมาร่วมงานกันอย่างคึกคักงานลองเล่น ถือเป็นครั้งแรกที่ทางจังหวัดสงขลาได้เนรมิตชายหาดชลาทัศน์ให้เป็น CITY OF SURF ซึ่งเป็นการรวมตัวของสายไถ สายโต้ Surf ที่ใหญ่สุดในสงขลาภายในงาน มีกิจกรรมน่าสนใจหลากหลาย อาทิ Workshop SUP, SurfSkate , Skimboard , Kiteboard กับทีมงานชั้นนำที่จะมาสอน Basic การเล่น Surf เบื้องต้น การจำหน่ายสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์สเก็ตชั้นนำจากนักเล่นในหาดใหญ่ เป็นต้นนางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเพื่อการออกกำลังกาย เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้คนต้องปรับตัวเข้าสู่การดำรงชีวิตในวิถีใหม่ (New Normal) ทั้งงดและถูกจำกัดการเดินทาง กักตัวอยู่บ้าน ใส่หน้ากากอนามัยเกือบตลอดเวลา และการรักษาระยะห่างระหว่างกันกระแสคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงจึงก่อตัว ขึ้นอย่างรวดเร็ว และกระทบทั้งไลฟ์สไตล์ของผู้คน ไปจนถึงธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ททท. จึงต้องทำการตลาดรูปแบบใหม่ โดยเน้น "consumer insight" สังเกตเทรนด์จากสิ่งที่นักท่องเที่ยวสนใจ ผ่านการเสิร์ช แชร์ รีทวีต บนโลก social มาวิเคราะห์หาจุดขายทางการตลาดเราจะเห็นได้ว่าเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ คือ การเดินทางแบบ FIT มากขึ้น ชอบทำกิจกรรมท้าทายแปลกใหม่มากขึ้น อย่างเช่น กีฬา surf ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องรักษาระยะห่างในการเล่นด้วยเหตุนี้ ททท. จึงร่วมกับพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม "ลองเล่น" Songkhla Beach Jam ครั้งนี้ เพื่อชูความใหม่และความเป็นผู้นำเทรนด์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาเพิ่มมากขึ้น โดยยังคงเน้นความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชุมชนดั้งเดิม อาหารพื้นถิ่น รวมไปถึงความคลาสสิคของย่านเมืองเก่าทั้งนี้ ททท. มองว่าจังหวัดสงขลามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และรองรับได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม MICE กลุ่ม SPORT หรือจะเป็นนักท่องเที่ยว FIT ที่ต้องการความ Slow life เที่ยวแบบสนุกและชาร์จแบตไปในตัว อีกทั้ง ยังสามารถเป็น Destination สำหรับคนที่มาเล่น Surf ทุกประเภทได้