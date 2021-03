“Discover Outdoor Culture” สนุกกับกิจกรรมเอาท์ดอร์ตลอดซัมเมอร์ ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่

(Siam Discovery The Exploratorium) เปิดพื้นที่สร้างความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดและค้นหาตัวตนไปกับแคมเปญแคมเปญสำหรับซัมเมอร์ 2021 ที่สนับสนุนให้ทุกคนได้ออกไปสนุกกับการสร้างคัลเจอร์กิจกรรมเอาท์ดอร์ในแบบของตัวเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่แฟชั่น สไตล์ ไปจนถึงกิจกรรมเอาท์ดอร์หลากหลายรูปแบบในแบบนิวนอร์มอลที่สยามดิสคัฟเวอรี่ยังคงให้ความสำคัญอย่างสูงสุดถึงเรื่องมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยแคมเปญนี้จะเริ่มตั้งแต่เปิดแคมเปญแรกกับเอาท์ดอร์คัลเจอร์สุดฮอตแห่งปี รับซัมเมอร์ด้วยธีมนำกิจกรรมเอาท์ดอร์ที่มาแรงที่สุดในเวลานี้ คือ Surfskate (เซิร์ฟ สเก็ต) มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างพื้นที่เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเซิร์ฟสเก็ตทุกรูปแบบตั้งแต่แฟชั่น แก็ดเจ็ตส์ หรืออุปกรณ์ประกอบเอาท์ดอร์ไลฟ์สไตล์ต่างๆ จากทุกพื้นที่ในสยามดิสคัฟเวอรี่ The Biggest Arena of Lifestyle Experiments เปรียบเสมือนสนามประลองพลังอำนาจแห่งความคิดสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์สุดตื่นเต้นเร้าใจพร้อมให้ทุกคนได้ออกมาค้นหาตัวตนของตัวเอง โดยมีไฮไลท์พิเศษคือ การ Co-Create กับ สปอร์ตแบรนด์ระดับโลก Rip Curl (ริป เคิร์ล) เนรมิตลานเซิร์ฟสเก็ตใจกลางเมืองภายใต้ชื่อเซิร์ฟสเก็ตอคาเดมีแห่งแรกในกรุงเทพฯ ออกแบบอย่างมีคุณภาพตามวิธีการเล่นเซิร์ฟสเก็ตโดยทีมงานมืออาชีพพร้อมด้วยครั้งแรกกับการมี Pro Surfer (โปร เซิร์ฟเฟอร์) ผู้ได้รับการรับรองจาก International Surfing Association (ISA) และสถาบันชั้นนำ มาเป็นผู้แนะนำวิธีการเล่นที่ปลอดภัยและถูกวิธีในคลาสเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง (Beginner, Intermediate, Advance) ตั้งแต่คัลเจอร์เอาท์ดอร์ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน แต่เริ่มตั้งแต่การสร้างสไตล์การแต่งตัว เสริมด้วยอุปกรณ์หลากชนิด ไปจนถึงกิจกรรมไลฟ์สไตล์อื่นๆ ที่จะช่วยคอมพลีทให้การทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกครั้ง ดังนั้นสยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อนสนิทที่รู้ใจที่พร้อมมอบสิ่งที่ดีให้แก่เพื่อน จึงได้ออกแบบพื้นที่พิเศษภายใต้โปรเจค Future Lab Vol.2กับแนวคิดที่ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบสุดยูนี้คเพื่อตอบโจทย์คนรักคัลเจอร์เอาท์ดอร์ ได้แก่กับแบรนด์สตรีทไลฟ์สไตล์ทุกแบรนด์ในสยามดิสคัฟเวอรี่นำโดย Rip Curl (ริป เคิร์ล) เสนอไอเท็มสุดคูลสำหรับการคอมพลีทกิจกรรมเอาท์ดอร์ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเฉพาะแบรนด์เซิร์ฟสเก็ตระดับโลกที่จะมาวางจำหน่ายเซิร์ฟสเก็ตพร้อมอุปกรณ์เสริม (Adapter/Truck) หลากประเภทจากแบรนด์โดยตรง เช่น YOW / Penny / Sunova / 9INE 5IVE / Santa Cruz / Dogtown / Waterborne และอื่นๆ,พื้นที่สำหรับออกแบบและครีเอทไอเทมด้วยตัวเองที่จะมีเพียงชิ้นเดียวในโลกผ่านสินค้าและบริการจาก Rip Curl เช่น เสื้อผ้า หมวก กระเป๋า หรือชุดว่ายน้ำ รวมถึงไฮไลท์พิเศษของการทำ Hyper-Personalization ครั้งนี้คือบริการที่ให้ทุกคนจะได้ออกแบบเซิร์ฟบอร์ดของตนเอง,จัดแสดงบอร์ดหลากหลายรูปแบบโดย Rip Curl พร้อมข้อมูลที่สายคัลเจอร์ต้องรู้ จัดแสดงผ่าน 3 ประเภทบอร์ด ได้แก่ บอร์ดที่เล่นบนบก เช่น Surfskate / Old School / Long Board / Downhill / Cruiser และอื่นๆ บอร์ดที่เล่นบนน้ำ เช่น Wakeboard / Surf Board / Wakeskate / อื่นๆ และสุดท้ายคือ บอร์ดที่เล่นบนหิมะ ได้แก่ Snow Board และ Ski และนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์คือที่ทุกคนสามารถออกแบบและสั่งทำ Surfskate ของตัวเองได้เพื่อตอบโจทย์การมีเซิร์ฟสเก็ตที่ไม่เหมือนใครในแบบของตัวเองหรือ #FindYourFirstBoard อย่างแท้จริง ตั้งแต่การจำหน่าย Surfskate จากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ จากแบรนด์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น Yow, Penny, WaterBorne และอื่นๆ สามารถติดตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขได้ทาง Facebook: siamdiscovery / Instagram: @siamdiscovery และเมื่อซื้อสินค้าที่ Rip Curl ในสยามดิสคัฟเวอรี่ครบ 2,500 บาท จะสามารถเข้า Rip Curl School of Surfskate เพื่อทดลองเล่นฟรี (มูลค่า 150 บาท) หรือ เมื่อซื้อสินค้าในสยามดิสคัฟเวอรี่ครบ 3,000 บาท จะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาทสำหรับเข้าคลาสเรียน ที่ Rip Curl School of Surfskateการเข้าใช้พื้นที่ Rip Curl School of Surfskate สามารถจองผ่าน eventpop หรือที่ Rip Curl School of Surfskate ณ ดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ ซึ่งมีอัตราค่าใช้บริการดังนี้ ค่าเข้าใช้พื้นที่ 150 บาทต่อชั่วโมงและค่าเข้าคลาสเรียน (มี Pro Surfer คอยแนะนำตลอดคลาส) 450 บาทต่อคลาส (คลาสละ 1 ชั่วโมง) สามารถจองผ่าน eventpop โดยคลาสเรียนวันจันทร์-พฤหัสบดี มี 2 รอบ ได้แก่เวลา 17.00 น. และ 18.00 น. วันศุกร์–อาทิตย์ มี 6 รอบ ได้แก่เวลา 14.00 น. / 15.00 น. / 16.00 น. / 17.00 น. / 18.00 น. และ 19.00 น.สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในแบบของคุณเองเพื่อตลอดทั้งซัมเมอร์นี้ที่นอกจากธีม Urban ในเดือนมีนาคมแล้ว คอยติดตามธีม Beach ในเดือนเมษายนที่จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานกับการทำกิจกรรมกับท้องทะเลในหน้าร้อน และธีม Camp ในเดือนพฤษภาคมที่จะนำเสนอการออกแคมป์ปิ้งในแบบคนมีสไตล์ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ และติดตามไอเทมหรือบริการพิเศษเพื่อเติมเต็มเอาท์ดอร์คัลเจอร์ รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษ ได้ที่หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่#########################################