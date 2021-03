พาย SUP ล่องแพเปียก @ ประแส

“ชุมชนปากน้ำประแส” แห่งอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นอีกชุมชนท่องเที่ยวยอดนิยมของระยองที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาอยู่เสมอ เนื่องจากบรรยากาศอันมีเสน่ห์แบบน่ารักๆ ของชุมชน ของแม่น้ำประแส และของคนในชุมชนที่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและสำหรับคนที่มี SUP Boardหรือบอร์ดยืนพายส่วนตัว แล้วกำลังหาที่ที่นำ SUPลงเล่นได้แบบชิลๆ วิวดี บรรยากาศดี ก็ต้องที่นี่เลย "ชุมชนปากน้ำประแส"ด้วยทัศนียภาพของแม่น้ำประแสที่กว้างใหญ่ ความเขียวขจีของป่าชายเลน และมีทิวทัศน์ของเรือประมงลำใหญ่จอดเรียงรายริมแม่น้ำ รวมทั้งความน่ารักของชุมชนเล็กๆ ริมน้ำ ที่เป็นเรือนแถวไม้เก่าแก่ มีร้านรวงเล็กๆ ของคนในชุมชนที่เปิดขายของนานาชนิด ทั้งร้านของชำ ร้านกาแฟโบราณ ร้านตัดผม ร้านขายเสื้อผ้า มีตลาดสดของชุมชนที่จะคึกคักเป็นพิเศษในช่วงเช้า มีอาหารทะเลสดๆ มาให้เลือกซื้อกันสารพัดชนิดได้เห็นทั้งวิถีชีวิตและอาหารการกินในพื้นถิ่นไปพร้อมๆ กันและแน่นอนว่าหากใครมี SUP Board เป็นของตัวเองก็สามารถนำติดตัวมาแล้วนำมาพายเล่นในแม่น้ำประแสนี้ได้ด้วย เราสามารถพายย้อนขึ้นไปทางต้นน้ำ ทางนี้ก็จะได้เห็นทิวทัศน์ของป่าชายเลนริมชายฝั่งยาวไปตลอดเส้นทาง โดยกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนในแถบนี้อย่างหนึ่งก็คือการ “ล่องแพเปียก ชมเหยี่ยวแดง ดูพระอาทิตย์ตก” แต่ถ้าเรามี SUP มาเองก็เปลี่ยนเป็น “พาย SUP ชมเหยี่ยวแดง ดูพระอาทิตย์ตก” ได้เลย โดยในวันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมทั้งพาย SUP และล่องแพเปียก โดยเริ่มจากลงพาย SUP ย้อนขึ้นไปทางต้นน้ำประมาณ 2 ก.ม. ก็จะเป็นจุดชมเหยี่ยวแดง โดยจะใช้อาหารคือเศษเนื้อหมูสดมาโปรยล่อ แล้วเป่านกหวีดส่งเสียงให้เหยี่ยวรู้และมาโฉบกินอาหารเป็นที่น่าตื่นตา