พาย SUP “ชุมชนปากน้ำประแส" เดินเล่นถ่ายรูปสตรีทอาร์ทสุดชิล

และสำหรับคนที่มี SUP Boardหรือบอร์ดยืนพายส่วนตัว แล้วกำลังหาที่ที่นำ SUPลงเล่นได้แบบชิลๆ วิวดี บรรยากาศดี ก็ต้องที่นี่เลยชุมชนปากน้ำประแสเป็นชุมชนปากแม่น้ำชายฝั่งทะเล มีความเป็นมาของชุมชนตั้งแต่สมัยอยุธยา และยังมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยคนในชุมชนมีทั้งชาวไทยและชาวจีนอาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีทั้งวัดและศาลเจ้าจำนวนมากซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนด้วยทัศนียภาพของแม่น้ำประแสที่กว้างใหญ่ ความเขียวขจีของป่าชายเลน และมีทิวทัศน์ของเรือประมงลำใหญ่จอดเรียงรายริมแม่น้ำ รวมทั้งความน่ารักของชุมชนเล็กๆ ริมน้ำ ที่เป็นเรือนแถวไม้เก่าแก่ มีร้านรวงเล็กๆ ของคนในชุมชนที่เปิดขายของนานาชนิด ทั้งร้านของชำ ร้านกาแฟโบราณ ร้านตัดผม ร้านขายเสื้อผ้า มีตลาดสดของชุมชนที่จะคึกคักเป็นพิเศษในช่วงเช้า มีอาหารทะเลสดๆ มาให้เลือกซื้อกันสารพัดชนิดได้เห็นทั้งวิถีชีวิตและอาหารการกินในพื้นถิ่นไปพร้อมๆ กันตามมุมต่างๆ ของชุมชนยังมีภาพวาดสตรีทอาร์ทของศิลปินรุ่นใหม่เข้ามาสร้างสีสันให้ชุมชนภาพวาดสนุกๆ ที่กลมกลืนกับชุมชน เป็นจุดถ่ายภาพและเดินเล่นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวในตัวชุมชนเองก็มีโฮมสเตย์และโรงแรมรีสอร์ทหลายแห่งที่ตั้งอยู่ริมน้ำประแส ที่ล้วนแล้วแต่น่ารักน่าพัก จึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ตั้งใจมาเที่ยวและมาพักผ่อนสัมผัสวิถีชีวิตของคนชุมชนปากน้ำประแสได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังเช่นวันนี้ที่เราได้มาพักค้างที่ “มาหาสมุทร บูติคโฮมสเตย์” โฮมสเตย์ที่ให้ความสะดวกสบายเหมือนนอนโรงแรมน่ารักๆ และบรรยากาศที่ดีเยี่ยมริมแม่น้ำประแสและแน่นอนว่าหากใครมี SUP Board เป็นของตัวเองก็สามารถนำติดตัวมาแล้วนำมาพายเล่นในแม่น้ำประแสนี้ได้ด้วยสำหรับแม่น้ำประแส เป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของจังหวัดระยอง มีต้นกำเนิดจากลำคลองหลายสาย สายหลักคือ คลองไผ่ที่มีต้นน้ำอยู่ในเทือกเขาชะเมา โดยมีความยาวประมาณ 26 กิโลเมตร ไหลจากต้นน้ำออกสู่ปากอ่าวไทยที่ทะเลแกลง บริเวณปากน้ำประแสนั่นเองช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพาย SUP ที่นี่ก็คือยามแดดร่มลมตก จะได้ไม่ร้อนจนเกินไป เราสามารถพายย้อนขึ้นไปทางต้นน้ำ ทางนี้ก็จะได้เห็นทิวทัศน์ของป่าชายเลนริมชายฝั่งยาวไปตลอดเส้นทาง โดยกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนในแถบนี้อย่างหนึ่งก็คือการ “ล่องแพเปียก ชมเหยี่ยวแดง ดูพระอาทิตย์ตก” แต่ถ้าเรามี SUP มาเองก็เปลี่ยนเป็น “พาย SUP ชมเหยี่ยวแดง ดูพระอาทิตย์ตก” ได้เลย โดยในวันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมทั้งพาย SUP และล่องแพเปียก โดยเริ่มจากลงพาย SUP ย้อนขึ้นไปทางต้นน้ำประมาณ 2 ก.ม. ก็จะเป็นจุดชมเหยี่ยวแดง โดยจะใช้อาหารคือเศษเนื้อหมูสดมาโปรยล่อ แล้วเป่านกหวีดส่งเสียงให้เหยี่ยวรู้และมาโฉบกินอาหารเป็นที่น่าตื่นตาชมเหยี่ยวแดงบินว่อนโฉบอาหารกันจนจุใจ จากนั้นขึ้นแพเปียกแล้วล่องออกไปทางปากอ่าว ผ่านบ้านเรือนชุมชนริมทะเล ก่อนที่เรือจะพาแล่นลอดสะพาน “ประแสสิน” จุดชมวิวที่ดีเยี่ยมของชาวปากน้ำประแส โดยสามารถมองเห็นทัศนียภาพ 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งทะเลและฝั่งชุมชนประแสจากนั้นทางซ้ายมือก็จะมองเห็น “อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส” เรือรบหลวงที่ได้เคยเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีเมื่อปี 2493 โดยเมื่อเรือปลดประจำการจากกองทัพเรือ ทางเทศบาลตำบลปากน้ำประแสจึงขอรับเรือรบหลวงประแสมาตั้งเป็นอนุสรณ์ในปี 2546 เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นส่วนทางฝั่งตรงกันข้ามจะเป็นหาดแหลมสน เป็นหาดทรายที่ยื่นออกไปคล้ายแหลม มีป่าสนทะเลขึ้นอยู่เหนือชายหาด มี “จุดชมวิวแหลมสน” พื้นที่พักผ่อนมีศาลาให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจบรรยากาศเงียบสงบโดยเมื่อเรือลากแพมาถึงปากอ่าวเราก็หยุดพักบริเวณนี้รอเวลาให้พระอาทิตย์ค่อยๆ คล้อยตกดิน หลายคนนำ SUP ลงพายท้าคลื่นลมระหว่างรอเวลา บางคนรอเก็บภาพสวยๆ อยู่บนแพ จนเมื่อพระอาทิตย์ดวงโตตกลับฟ้า สาดแสงสุดท้ายเป็นสีส้มสวยก็เป็นอันจบกิจกรรมการพาย SUP ในแม่น้ำประแสอย่างน่าประทับใจ##############สำหรับคนที่อยากทดลองนำ SUP Board ไปลองพายที่ปากน้ำประแสแต่ยังไม่มี SUP เป็นของตัวเอง สามารถเช่าบอร์ดพายนอกสถานที่ได้จาก Welcome on Board Thailand โดยการเช่ามีแบบรายชั่วโมง ค่าอุปกรณ์ชั่วโมงละ 300 บาท (ค่าเช่ายังไม่รวมค่าขนส่ง) หรือเหมารายวัน (24 ชั่วโมง) ค่าอุปกรณ์วันละ 1,000 บาท (ค่าเช่ายังไม่รวมค่าขนส่ง) นอกจากนี้ยังรับจัดทริปพาย SUP Board ตามเส้นทางต่างๆ ทั่วประเทศ ราคาเริ่มต้นที่คนละ 500 บาท หรือตามงบประมาณและเส้นทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.08 4143 7854 หรือ Facebook : Welcome on Board Thailandและยังสามารถสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก ได้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง (ดูแลพื้นที่ระยอง,จันทบุรี) โทร.0-3865-5420-1, 0-3866-4585,0-3865-5422##############สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline