SUP สนุก ที่สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง

ช่วงนี้บรรดากิจกรรมเอ็กซ์ตรีมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟสเก็ต เซิร์ฟบอร์ด ซัปบอร์ด กำลังเป็นกิจกรรมยอดฮิตของเหล่าวัยรุ่นวัยทำงาน ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่แต่หัวใจยังมีไฟอยู่ เราจึงได้เห็นคนหันมาทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์เหล่านี้กันเยอะขึ้นมากโดยเฉพาะซัปบอร์ด (SUP Board หรือ Stand Up Paddle Board) หรือบอร์ดยืนพายนั้น ยิ่งเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งและได้ท่องเที่ยวชมธรรมชาติไปด้วยดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นทะเล แม่น้ำ หรือบึงต่างๆ ก็มักมี SUP Board ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว หรือบางคนก็ซื้อหาเป็นของตัวเอง แล้วนำติดรถไปไหนไปกันได้สำหรับคนที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งพาย SUP ที่เหมาะๆ อยู่ วันนี้เราชวนมาที่ “สวนพฤกษศาสตร์ระยอง” ใน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยองมีบริการให้เช่าเรือคายัคพายชมป่าเสม็ดและพืชพรรณต่างๆ ในป่าพรุในราคา 100 บาท/ชั่วโมง ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในวันเสาร์อาทิตย์เรียกว่ามีคนมาเช่าเรือคายัคกันต่อเนื่อง โดยเส้นทางการพายก็มีทั้งรอบเล็กรอบใหญ่ (1-2.5 ก.ม.) ใช้เวลารวมทั้งเที่ยวและถ่ายรูปสำหรับรอบเล็กประมาณ 1-1.5 ชั่วโมงและทางสวนฯ ยังเห็นว่าช่วงนี้ SUP เป็นที่นิยม และเหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวภายในบึงของสวนฯ จึงเปิดให้เป็นจุดที่สามารถนำ SUP ส่วนตัวมาลงพายท่องเที่ยวได้ โดยเก็บค่าบริการ 100 บาท/คน และนำลงพายในเส้นทางเดียวกับเรือคายัคนั่นเอง