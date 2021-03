ททท.เตรียมจัดโปรฯ กระตุ้นท่องเที่ยว เน้น เที่ยวใกล้-เที่ยวง่าย ตามไลฟ์สไตล์ตัวเอง

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า เป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจของตลาดในประเทศ คือการมุ่งเน้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ สายการบิน โรงแรม บริษัทนำเที่ยว รถเช่า ให้กลับมาฟื้นตัวอย่างเร็วที่สุด หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 โดย ททท. ได้จัดทำโปรโมชั่น ร่วมกับพันธมิตร จัดทำแพ็กเกจท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง และเกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมถึงชุมชน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศได้“วิถีการเดินทางท่องเที่ยวจากนี้จะเปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนวิถีท่องเที่ยวใหม่ตามไลฟ์สไตล์หรือความชอบของตัวเอง และด้วยความระมัดระวังในการเดินทางท่องเที่ยว โดยการขับรถเที่ยว การตั้งแคมป์ในสถานที่ทางธรรมชาติจึงเป็นที่นิยมทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นรูปแบบการเดินทางที่นักท่องเที่ยวสามารถควบคุมระยะห่างระหว่างบุคคลได้ ไม่แออัด ซึ่งสอดคล้องการท่องเที่ยววิถีใหม่” นายกฤษณะ กล่าวทั้งนี้ ททท. มีกำหนดจัดทำโครงการ Lifestyle Travel@5ภาค เช่น ภาคตะวันออกจะจับไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวกลุ่ม Sport Lover เช่น การพาย sub board, sea kayak และกิจกรรม adventure ทางน้ำ กลุ่ม Food Lover และกลุ่ม Music Lover วางแผนเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้ชื่นชอบธรรมชาติ นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ การท่องเที่ยวในรูปแบบแคมป์ปิ้ง กลุ่มผู้ชื่นชอบการขับรถเที่ยวมีโครงการที่จะเปิดตัวทันทีที่รัฐบาลผ่อนปรนให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้ คือ The Best Selfie in Thailand ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวยุคนี้ที่ไม่ว่าไปเที่ยวไหนก็มักหามุมถ่ายรูปสวยๆ เมื่อใครเห็นที่ไหนสวยก็จะมักเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวนั้นตาม ททท.จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกันแชร์ภาพถ่ายเซลฟี่กับสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ ในประเทศ โดยจะจัดรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษ ช่วยสร้างกระแส และกระตุ้นให้คนออกเดินทางเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น คนไทยเที่ยวเมืองไทย คือสิ่งสำคัญที่สุด ททท.จะเริ่มส่งเสริมให้เดินทางภายในจังหวัด หรือข้ามจังหวัดที่ติดกัน ภายใต้แนวคิด "เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย ผ่อนคลาย ใกล้บ้านเรา" เพราะคนในจังหวัดรู้สถานการณ์การระบาดในพื้นที่เป็นอย่างดี สามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงได้ จากนั้นจึงค่อยขยายไปสู่จังหวัดใกล้เคียง เมื่อสถานการณ์ปกติค่อยกลับมาเที่ยวข้ามภาคกันอีกครั้ง ซึ่งการขับรถเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้นนั้น ททท.จะนำเสนอจุดแวะกิน ช็อป เที่ยว ระหว่างทาง ก่อนถึงจุดหมายให้ด้วย“สิ่งสำคัญของการท่องเที่ยว ต่อจากนี้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ ที่นักท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ใส่หน้ากาก พกเจลล้างมือ เลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และเลือกหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เช็กอินไทยชนะ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการท่องเที่ยวที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ที่กลับมาฟื้นตัวในปัจจุบัน" นายกฤษณะ กล่าวปิดท้ายสามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline