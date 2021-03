นักดำน้ำออสเตรเลียถ่ายรูปหนอนทะเลหน้าตาคุ้นๆ มาฝากชาวโซเชียล

นักดำน้ำสาวชาวออสเตรเลียพบสัตว์สุดแปลกใต้ทะเลหรือ pennis worm ถ่ายรูปมาฝากชาวโซเชียลเรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีJosie Jones นักดำน้ำสาวชาวออสเตรเลีย ได้ลงดำน้ำที่เมือง Rye รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย และได้พบกับสัตว์แปลกลักษณะคล้ายหนอนอยู่ที่พื้นทรายทะเล หน้าตาคล้ายองคชาต หรือ penis worm และได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงในกลุ่มเฟซบุค Marine Research Group of the Field Naturalists Club of Victoria เรียกเสียงหัวเราะให้แก่สมาชิกผู้พบเห็น และยังมียอดไลค์หลายพันไลค์ และยอดแชร์เกือบหมื่นครั้งอีกด้วยทั้งนี้ pennis worm คือสัตว์ทะเลในไฟลัม Priapulida สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในน้ำตื้นลึกประมาณหนึ่งกิโลเมตร หาอาหารบนพื้นทรายใต้ทะเล และมีจำนวนกว่า 160 สายพันธุ์ โดยชื่อนั้นตั้งตามเทพ Priapus เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ของกรีก ซึ่งตามตำนานเล่าว่าถูกสาปให้มีอวัยวะเพศที่ใหญ่โตเกินตัวนั่นเอง