ชมพูหวานอลังการ “ทุ่งดอก Firework” ที่ The windmill @ เขาค้อ

สายถ่ายรูปห้ามพลาด ทุ่งดอก Firework สีชมพูสวยหวาน เบ่งบานเต็มทุ่งพร้อมให้เก็บภาพความสดชื่นได้เต็มที่ ที่ The windmill @ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์เพจ The Windmill at Khaokho โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ชวนเที่ยว ทุ่งดอก Firework สีชมพูหวาน ที่กำลังบานสะพรั่งเต็มทุ่ง และยังมีดอกเวอร์บีน่าสีม่วงสวย บานสลับแปลงเพิ่มสีสันความหวานละมุน ส่วนด้านหลังของแปลงดอกไม้ที่นี่ จะเป็นวิวทุ่งกังหันลม ถ่ายรูปออกมาสวยถูกใจแน่นอนสำหรับดอก Firework หรือดอกพลุไฟ ลักษณะคล้ายดอกบานไม่รู้โรย มีสีชมพูสวยหวาน ส่วนดอกเวอร์บีน่า เป็นไม้ดอกขนาดเล็ก กลีบดอกเป็นชั้นๆ กลีบดอกมีสีชมพูแซม และสีม่วงอ่อนไปจนถึงม่วงเข้มคาดว่าดอกไม้จะเบ่งบานไปจนถึงช่วงเดือนมีนาคม 2564 ตามสภาพอากาศ สามารถสอบถามได้โดยตรงกับทางเพจ หรือโทร. 09-1751-5678 เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.30-18.00 น.มีค่าเข้าชมดอกไม้คนละ 20 บาท