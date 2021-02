เนรมิต “มังกรเกลือ” ขนาดใหญ่ฝีมือแชมป์แกะสลักหิมะ ไว้ที่เซ็นทรัล โคราช

จัดใหญ่ครั้งแรกในไทย เซ็นทรัล โคราช เสกประติมากรรมขนาดมหึมาสูง4 เมตร ยาว35 เมตร ฝีมือแชมป์แกะสลักหิมะ ฉลองตรุษจีน ปีฉลูทอง เช็คอินรับความเฮงได้วันนี้ถึง14 ก.พ.64ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ฉลองเทศกาลตรุษจีนอลังการรับปีฉลูทอง จัดงานโชว์ประติมากรรมสูงกว่า 4เมตร แห่งแรกในไทยใจกลางศูนย์การค้า ใช้เกลือ 160 กิโลกรัม ลักษณะขดไปมา รัศมีรอบวงกลม 12 เมตร ความยาวจากหัวไปท้ายประมาณ 35 เมตร ทำจากเกลือสมุทรเม็ดใหญ่ ใช้ระยะเวลาการทำทั้งหมด 27 วัน สร้างสรรค์โดยแชมป์แกะสลักหิมะ ณ เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน เปิดให้รับชมและถ่ายภาพตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ก.พ. 64นับเป็นสัญลักษณ์มงคล มีความหมายในศาสตร์ของชาวจีน โดยเชื่อกันว่าสามารถนำมาใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคลออกไปได้ เป็นสิ่งที่ดึงดูดความโชคดีเข้าบ้าน ที่สำคัญเกลือนั้นยังใช้แก้ฮวงจุ้ยที่ไม่ดีได้ เช่น จะมีเกลือ ติดอยู่ที่ครัวเรือนเสมอ เพราะเกลือเหล่านี้จะช่วยดูดซับเชื่อโรคและความอับชื้น จะช่วยให้คนในบ้านแข็งแรงนอกจากนี้ ยังเปิดให้ชมการแสดงและ สิงโตกระโดดทะยานฟ้าบนเสาดอกเหมยสุดตื่นเต้น ร่วมกราบไหว้ขอพรสูงกว่า 1.50 เมตร สนุกสนานกับกิจกรรมเวิร์กช้อปและเลือกซื้ออาหารมงคลกว่า 100 เมนู จากร้านอาหารดังพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลตรุษจีน The Great Chinese New Year 2021 The Land of Luck สุขสมหวัง มั่งคั่ง โชคดี ตรุษจีนนี้ที่ฉันรัก ทั้งกิน-ช้อปในศูนย์ฯ ครบทุก 1,500 บาท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นอั่งเปาบัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวม 110 รางวัล และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 21% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และช้อปครบ 1,500 บาท พิเศษสำหรับ 600 คนแรก รับฟรี Sticker of Luck แนะนำโดย หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา และ 300 คนแรกรับเพิ่ม ซองอั่งเปา มั่งคั่ง-สุขี-โชคดี-มีรัก และรับสิทธิ์ดูดวงแบบเอ็กซ์คลูซีฟ กับหมอดูคนดังแห่งโซเชียล TOKTAK A4 สำหรับ 5 สุดยอดนักช้อป ครบ 50,000 บาทขึ้นไปแล้วพบกับความเฮงสุดอลังการยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ก.พ. 64 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สุนัดดา วัดอ่อน (เปิ้ล:เป็ดน้อย) 08-1689-9153 / wasunudda@centralpattana.co.th