รวมงาน “เคานต์ดาวน์ 2564” รูปแบบใหม่ ชมไลฟ์สดที่บ้านผ่านสื่อออนไลน์-ทีวีดิจิทัล

จัดงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 โดยเพื่อร่วมมือป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสอดรับกับมาตรการของรัฐ ไอคอนสยามได้ปรับรูปแบบของงานโดยยืนยันงดกิจกรรมเคานต์ดาวน์และคอนเสิร์ตทั้งหมด แต่ยังคงมีการแสดงพลุ เพื่อส่งความสุขและกำลังใจให้คนไทยและคนทั่วโลกโดยสามารถชมการถ่ายทอดสดพร้อมกัน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 23.30 น. ผ่านทางโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD 30, ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 HD และช่องทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ICONSIAM, เพจ Khaosod – ข่าวสด และ TrueIDด้าน“แลนด์มาร์กแห่งงานเคานต์ดาวน์ระดับโลกของประเทศไทยมากว่า 20 ปี” ที่เปรียบเสมือน Times Square of Asia สามารถติดตามการถ่ายทอดสดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (เวลา 23.40 น. - 00.10 น.) ผ่านทางช่อง ONE 31 HD, LINE TV และช่องทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก centralwOrld, เฟซบุ๊ก CPNLife และเฟซบุ๊ก ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 32 สาขาทั่วประเทศตระการตากับแสดงพลุ ‘A SYMBOL OF HOPE ’ ผ่าน Digital Synchronization บนจอ panOramix ที่ยาวที่สุดในโลก โดยคอนเซปต์ของพลุได้รับแรงบันดาลใจจาก World Issue พร้อมการแสดง “เพลงแห่งความหวัง” ของขวัญปีใหม่สุดเซอร์ไพรส์ห้ามพลาด! 31 ธ.ค. 2563 (เวลา 23.40 น. - 00.10 น.) มาร่วมสร้างพลังบวกส่งต่อความหวัง และร่วมสร้างประวัติศาสตร์เคานต์ดาวน์แบบ New Normal ด้วยการชมถ่ายทอดสดไปพร้อมกันทั่วโลกงานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชมการแสดงพลุเคาท์ดาวน์ข้ามปี 31 ธ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านเฟสบุ๊ค ข่าวสด https://www.facebook.com/khaosodงานจ.ร้อยเอ็ด ชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านช่อง 9 MCOT- กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถ่ายทอดสด วันที่ 31 ธ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 23.10 น. เป็นต้นไป ผ่านทางโทรทัศน์ช่อง NBT และ ช่อง7HD ทางแฟนเพจ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ https://www.facebook.com/www.onab.go.th- แฟนเพจ วัดอรุณราชวราราม https://www.facebook.com/watarunofficial/เว็บไซต์ https://360.kaenkaewontour.com/watarun- กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ของกรมการศาสนาและวัดยานนาวา ถ่ายทอดสด (Live) ตั้งแต่เวลา 22.30 น. ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 HD ,สถานี WBTV, แฟนเพจเฟสบุ๊คกรมการศาสนา https://www.facebook.com/Drathai.gov- กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ออนไลน์ จากอุโบสถวัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน ถ่ายทอดสด คืนวันที่ 31 ธ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 22.00 -00.00 น. ผ่านทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค สวดมนต์ออนไลน์ข้ามปี จังหวัดน่านhttps://www.facebook.com/105964971420202/posts/106661431350556/?d=n