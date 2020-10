"สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง" ไฮไลต์ 6 จังหวัดทั่วไทย

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงานณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว ซึ่งในปีนี้มีการจัดงานทั้งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 5 พื้นที่เอกลักษณ์ ได้แก่ เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก สมุทรสงคราม และร้อยเอ็ด ในรูปแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) เสนอคุณค่าความเป็นไทยผ่านประเพณี วัฒนธรรมอันงดงาม สะท้อนภาพลักษณ์และวิถีชีวิตของคนไทยให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเรียนรู้และสัมผัส ควบคู่กับดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า ททท. ได้สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีนี้ได้จัดงานและสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิดหลักร่วมสัมผัสบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค สะท้อนกลิ่นอายของกรุงศรีอยุธยาที่รุ่งเรืองและงดงาม ในรูปแบบ New Normal สามารถจองเข้าร่วมงานล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QueQ พร้อมเชิญชวนแต่งกายชุดไทยหรือผ้าไทยเข้าร่วมงาน ซึ่งจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก ขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงวิถีไทยโดยนางนพมาศ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” การแสดงดอกไม้ไฟโบราณ การแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวง ร้านค้าและหัตถกรรม Premium crafts and food และการแสดงจากศิลปินชั้นนำรวมถึงงานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ งาน CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERI ณ ริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม และงาน Bangkok River Festival 2020 ณ 9 ท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ท่ามหาราช ล้ง 1919 เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ และยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์คอีกทั้ง ททท. ได้สนับสนุน ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง 5 พื้นที่เอกลักษณ์ ได้แก่เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก สมุทรสงคราม และร้อยเอ็ด ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์และกิจกรรมในการจัดงานที่แตกต่างกันไป ดังนี้กิจกรรมขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานฯ ใน 7 พื้นที่ ได้แก่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ลานท่าแพ ประตูช้างเผือก ประตูสวนดอก แยกตลาดสมเพชร ประตูเชียงใหม่และหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่กิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง ลานโกมล้านนา ซุ้มสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมร่วมหยอดผางประทีป วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ร่วม “ต๋ามประทีป” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. รอบคูเมืองเชียงใหม่ การลอยกระทงสายสืบสานล้านนา ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และการประกวดหนูน้อย เทพี เทพบุตรยี่เป็งนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเพณียี่เป็งออนไลน์“ต๋ามผางประทีป ประเพณียี่เป็ง ผ่านทาง yeepengonline.com ทุกท่านที่เข้ามาร่วมหยอดและต๋ามผางประทีปทางออนไลน์ เทศบาลเชียงใหม่และเครือข่ายชุมชนคนรักษ์เชียงใหม่ จะนำผางประทีปไปจุดวางรอบคูเมือง และสถานที่สำคัญในเมืองเชียงใหม่ เพื่อตกแต่งเมืองเชียงใหม่ให้สวยงามกิจกรรม เน้นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของสุโขทัย และยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงแสง เสียง กิจกรรมข้าวขวัญ วันเล่นไฟ จำลองตลาดย้อนยุค ตลาดแลกเบี้ย การประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ การประกวดโคมชัก โคมแขวน การประกวดนางนพมาศ ขบวนแห่วัฒนธรรมจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การแสดงพลุตะไล ไฟพะเนียง กิจกรรมตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข การแสดงแสง สี "ตำนานเรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์" และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายกิจกรรม พิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน 9 พระองค์ ลงลอยเป็นปฐมฤกษ์และเป็นสิริมงคลในการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง การแสดงการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง และพิธีขอขมาพระแม่คงคา (ทอดผ้าป่าน้ำ) ณ เวทีกลางน้ำปิง พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมกาดกระทงสาย และจำหน่ายสินค้า OTOPกิจกรรม : ชมขบวนอัญเชิญไฟพระประทีป และพระประทีปพระราชทาน ประกอบขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรม ขบวนกลองยาว ขบวนกระทง และนางนพมาศ ภายในงานมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศแม่ลูก การสาธิตการทำกระทงกาบกล้วย ร่วมชมความงดงามของกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง การแสดงทางวัฒนธรรม ชมความสวยงามของเรือไฟ รูปแบบต่างๆ เลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศตลาดย้อนยุค และร่วมแต่งกายชุดไทย ผ้าไทย ย้อนยุคเข้าร่วมงานกิจกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีกิจกรรมประกวดรำวงสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด การรำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป จำนวน 5,000 คู่ การประกวดธิดาสาเกตนคร และการแสดงแสง เสียงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีการจัดพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดร้อยเอ็ด และพิธีเปิดงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ชมขบวนแห่กระทงประทีป 12 เมือง ร่วมอัญเชิญพระประทีปพระราชทานลงลอยในบึงพลาญชัย ชมการการแสดงแสง เสียง ร่วมลอยกระทงกะลา และชมการแสดงของศิลปินทั้งนี้ การจัดงานในปีนี้ ททท. ให้ความสำคัญการจัดงานรูปแบบสู่วิถีใหม่ New Normal เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว อาทิ จำกัดจำนวนคนเข้าชมงาน การจองเข้าร่วมงานล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน การคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ซึ่ง ททท. คาดการณ์ว่ากิจกรรมในปีนี้ จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวคนไทยจำนวนมาก เนื่องจากปีนี้ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมเยือนเดินทางเข้าพื้นที่ทั้ง 6 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 แสนคน-ครั้ง และมีการใช้จ่ายสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่จัดงานมากกว่า 580 ล้านบาท............................................