ดรามาโรงแรมไทย ชาวเน็ตกัมพูชาโวยลอกมาทั้งนครวัด นครธม

เว็บไซต์สำนักข่าวของกัมพูชา มีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นดรามาบนโซเชียลเน็ตเวิร์กของกัมพูชา ที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมที่นำนครวัด นครธม และมรดกโลกสำคัญของกัมพูชามาเป็นต้นแบบเพื่อสร้างโรงแรมโดยโรงแรมดังกล่าวคือ โรงแรม Le Palais ตั้งอยู่บนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี มีรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายกับปราสาทนครวัด นครธมของกัมพูชา และมีสโลแกนว่า “Discover the pride of Angkor” ซึ่งบนเว็บไซต์ของโรงแรมระบุว่า “โรงแรมของเราได้รับแรงบันดาลใจจากซากปรักหักพังที่สวยงามของนครวัดที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา การตกแต่งอาคารและภายในห้องสร้างด้วยมือ ที่จะทำให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบที่จะพบได้ในกัมพูชา ตื่นตาตื่นใจกับห้องพักที่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เพื่อให้ได้เห็นวิวที่ดีที่สุดของเกาะนี้”ห้องพักของที่นี่จะมีชื่อเรียกในภาษากัมพูชา คือ The Angkor Rooms , The Bayon Rooms และ The Bantey Srei Rooms ซึ่งแต่ละชื่อนั้นเป็นชื่อของสถานที่ทำคัญและเป็นมรดกโลกของกัมพูชาชาวเน็ตกัมพูชามีการวิพากษ์วิจารณ์มากมาย เช่น นครวัดเป็นสมบัติของกัมพูชา ไม่ถูกต้องที่จะขโมยวัฒนธรรมของเรามาใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม, เป็นเรื่องที่ไทยต้องขออนุญาตจากกัมพูชา, เป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆ ที่ขโมยวัฒนธรรมของกัมพูชาทั้งนี้ หากสังเกตจากตัวอาคารจะเห็นว่าเป็นการนำจุดเด่นของแต่ละสถานที่มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งแต่ละแห่งนั้นมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน แต่ถูกนำมารวมกัน จึงทำให้ชาวเน็ตกัมพูชาวิจารณ์ว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่นำมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้มาใช้เพื่อการพาณิชย์*ข้อมูลและภาพจากเว็บไซต์ Khmer Times