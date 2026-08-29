EBH โชว์ความสำเร็จPRESBYOND 2.0 ปลดล็อกสายตายาวกว่า 1,000 ดวง

EBH โรงพยาบาลตากรุงเทพ ฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญดูแล PRESBYOND 2.0 กว่า 1,000 ดวงตาสะท้อนประสบการณ์และความชำนาญด้านการแก้ไขสายตายาวตามวัยในประเทศไทย
การดูแลสายตายาวตามวัยต้องอาศัยมากกว่าการแก้ไขค่าสายตา เพราะผู้รับบริการแต่ละคนมีทั้งอายุ ลักษณะการมองเห็น และรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน EBH จึงให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจผู้รับบริการเป็นรายบุคคล ตั้งแต่การทำงาน การอ่าน การใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ไปจนถึงการขับรถและกิจกรรมที่ต้องใช้สายตาในแต่ละวัน
PRESBYOND 2.0 กับประสบการณ์ที่มากกว่าเทคโนโลยี
PRESBYOND 2.0 เป็นเทคโนโลยีเลเซอร์สำหรับการแก้ไขสายตายาวตามวัย ที่แม่นยำและรวดเร็วกว่า โดยสำหรับ EBH เทคโนโลยีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรักษา สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ ประสบการณ์และความชำนาญของจักษุแพทย์และทีมงานในการประเมิน วางแผนการรักษาให้เหมาะกับผู้รับบริการแต่ละราย โดยพิจารณาแนวทางการรักษาอย่างรอบด้าน
กว่า 1,000 ดวงตา ประสบการณ์ที่สร้างความชำนาญ
การดูแลด้วย PRESBYOND 2.0 กว่า 1,000 ดวงตา ไม่ได้สะท้อนเพียงจำนวนผู้รับบริการ แต่สะท้อนถึงประสบการณ์ที่ทีม EBH ได้สั่งสมจากการดูแลผู้ที่มีปัญหาสายตายาวตามวัย ซึ่งแต่ละรายมีความแตกต่างกันกว่า 1,000 ดวงตา คือประสบการณ์กว่า 500 รูปแบบการมองเห็น และกว่า 500 ความต้องการในการใช้ชีวิต ประสบการณ์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความชำนาญของทีม ตั้งแต่การประเมินความเหมาะสม การทำความเข้าใจพฤติกรรมการใช้สายตา ไปจนถึงการวางแผนการรักษาร่วมกับจักษุแพทย์
ร่วมฉลองหมุดหมายสำคัญของ EBH และ ZEISS
ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและผู้แทนจาก EBH โรงพยาบาลตากรุงเทพ และ บริษัท คาร์ล ไซส์ จำกัด ร่วมมอบโล่และแสดงความยินดี นำโดย พญ.อาภรณ์ ไชยเครื่อง CEO, ณิชชา จิรศาสตร์ Co-CEO, สันตพงศ์ หิรัญสูตร์ Head of Lasik Center โรงพยาบาลตากรุงเทพ, ธีระพงษ์ บุญรอดชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์ล ไซส์ จำกัด, ฐาปกรณ์ จิตติเลิศวุฒิ Head of Sales and Service, Thailand Ophthalmology, ZEISS Medical Technology และ ซินดี้ ซิม Head of Refractive, Southeast Asia ร่วมในงานฉลองความสำเร็จดังกล่าว
พร้อมกันนี้ มีดาราศิลปินมาร่วมแชร์ประสบการณ์จริง ภายหลังการทำเลสิก PRESBYOND 2.0 ซึ่งได้แก่ นก ยลดา สวนยศ , ชมพู ฟรุตตี้ สุทธิพงษ์ วัฒนจัง และ เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
ความสำเร็จในการก้าวข้ามการดูแล 1,000 ดวงตา เป็นอีกหนึ่งเครื่องสะท้อนถึงประสบการณ์และความชำนาญ-ของ EBH ในการดูแลสายตายาวตามวัย พร้อมเดินหน้าพัฒนาการรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสาน ทีมจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์ เทคโนโลยี PRESBYOND 2.0 และความเข้าใจในไลฟ์สไตล์ของผู้รับบริการ
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกในการดูแลปัญหาสายตายาวตามวัย ประสบการณ์กว่า 1,000 ดวงตาของ EBH คืออีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่ผู้รับบริการสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับตนเอง
EBH โรงพยาบาลตากรุงเทพ - เพราะการแก้ไขสายตายาว ไม่ได้เริ่มจากการมองแค่ค่าสายตา แต่เริ่มจากการเข้าใจการมองเห็นและการใช้ชีวิตของคุณ