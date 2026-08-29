จองหุ้น FLE ไว้...จะรอดไหม / สุนันท์ ศรีจันทรา

หลังจากหุ้นบริษัท กลุ่มภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ PHAT หุ้นน้องใหม่ตัวที่ 2 ของปี 2569 เข้ามาซื้อขายในตลาด MAI เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยราคาต่ำกว่าจอง นักลงทุนต่างจับตาว่า หุ้นน้องใหม่ตัวต่อไป หรือหุ้นใหม่ตัวที่ 3 แห่งปี จะทำให้คนที่จองซื้อไว้ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันอีกหรือไม่
หุ้นบริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FLE เป็นหุ้นน้องใหม่ตัวที่ 3 กำหนดเข้าซื้อขายวันที่ 1 กันยายนนี้ และต้องลุ้นระทึกว่าจะสอบผ่าน ยืนเหนือจองได้หรือไม่
หุ้น PHAT เข้ามาซื้อขายในตลาด MAI อย่างน่าผิดหวัง ราคาจองที่หุ้นละ 2 บาท ภายใต้ค่า P/E เรโชประมาณ 5.91 เท่า แต่ราคาต่ำกว่าจองตั้งแต่วันแรกที่เข้าซื้อขาย โดยล่าสุดยังไม่โผล่พ้นเหนือจอง และปิดที่ 1.77 บาท
FLE ดำเนินธุรกิจให้บริการและบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร หุ้นเสนอขายนักลงทุนเป็นครั้งแรกจำนวน 100 ล้านหุ้น กำหนดราคาขายหุ้นละ 1.23 บาท มีค่า P/E เรโชประมาณ 25.99 เท่า สูงกว่าค่า P/E เรโชของหุ้น PHAT และค่า P/E เรโชเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หุ้นใหม่ทุกตัว ก่อนเข้ามาสูบเงินจากนักลงทุนในตลาดหุ้น จะแต่งตัวดูดี อวดผลประกอบการเติบโต วาดฝันแนวโน้มธุรกิจที่สดใส การเสนอขายหุ้นครั้งแรกประสบความสำเร็จ นักลงทุนจองซื้อหุ้นหมดเกลี้ยง
แต่เมื่อหุ้นเข้ามาซื้อขายในตลาด ราคากลับหลุดจอง
ส่วน FLE จะยืนเหนือจองได้หรือไม่ อีกเพียงอึดใจเดียวจะมีคำตอบ
ปี 2569 เป็นอีกปีที่หุ้นใหม่ซบเซา นักลงทุนเข็ดจากการจองซื้อหุ้นใหม่ เพราะขาดทุนกันยับเยิน จนบริษัทจดทะเบียนใหม่นับสิบแห่งต้องพับแผนการสูบเงินจากนักลงทุนในตลาดหุ้นไว้ก่อน
ปีนี้จึงมีหุ้นใหม่เข้ามาเพียง 2 บริษัท โดย FLE เตรียมเคาะซื้อขายเป็นบริษัทที่ 3 และมีบริษัท ฟินโนมินา จำกัด (มหาชน) หรือ FINNO บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เริ่มโหมประโคมข่าว ซึ่งคาดว่าหุ้นจะเข้าซื้อขายประมาณปลายปีนี้
บริษัทจดทะเบียนใหม่เริ่มขยับเข้าตลาดหุ้นกันอีกครั้ง หลังหยุดชะงักไปพักใหญ่ เพราะกระแสหุ้นใหม่ “จองแล้วเจ๊ง เก็งกำไรแล้วติดดอย” ทำให้นักลงทุนสาปส่งหุ้นใหม่
ทุกคนมองว่าท้องฟ้าของหุ้นใหม่เปิดแล้ว แต่ความจริงแผลเก่าจากหุ้นใหม่ยังไม่หาย คนที่จองซื้อหรือเข้าไปเก็งกำไรหุ้นใหม่ในวันแรก ๆ ที่เข้าซื้อขาย ทุกวันนี้ยังแบกขาดทุนหุ้นใหม่มาแล้วหลายปี
ก่อนสูบเงินจากกระเป๋านักลงทุน หุ้นใหม่ทุกบริษัทโหมประโคมข่าว สร้างภาพ คุยโวถึงแนวโน้มธุรกิจ แต่งงบการเงินดูดีมาก แต่เมื่อขายหุ้นโกยเงิน หุ้นเข้าตลาดแล้ว ผลประกอบการกลับทรุด หลายบริษัทผลประกอบการพลิกจากกำไรกลายเป็นขาดทุน
ราคาหุ้นดิ่งลงเหว นักลงทุนตกเป็นเหยื่อ “ติดกับ” หุ้นใหม่
การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น ถือเป็นเป้าหมายของผู้บริหารบริษัทใหม่ แต่เป้าหมายที่สำคัญกว่าคือการก้าวไปสู่ความเป็นเศรษฐีที่ตักตวงเงินจากตลาดหุ้น
ผู้ถือหุ้นใหญ่จะเปลี่ยนฐานะ กลายเป็นคนที่ร่ำรวยทันที เมื่อแต่งตัวเข้าตลาดหุ้นได้ แต่นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นใหม่หรือแห่เข้าไปเก็งกำไรเมื่อหุ้นเข้าซื้อขาย ล้วนตกอยู่ในความเสี่ยง
และ 3–4 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนที่หลวมตัวจองหรือเล่นหุ้นใหม่ส่วนใหญ่เจ๊งระเนระนาด
อาจจะมีหุ้นใหม่บางตัวที่ดี เพียงแต่อดีตพิสูจน์แล้วว่า หุ้นใหม่ส่วนใหญ่เป็น “ของปลอม” จองแล้วเจ๊ง
หุ้น FLE รอคิวขึ้นเขียง เคาะซื้อขายวันแรก 1 กันยายนนี้ ต้องลุ้นระทึกว่ายืนเหนือจองได้หรือไม่
หุ้น FINNO ที่โหมโรง เตรียมสูบเงินจากกระเป๋านักลงทุน เป็นหุ้นใหม่อีกตัวที่ต้องติดตามชมว่าจะเป็นหุ้นที่เติบโตก้าวกระโดดได้อย่างยั่งยืนตามงบฯ ที่นำออกมาอวดจริงหรือไม่
แต่ใครจะจองซื้อหรือเล่นหุ้นใหม่ ควรคิดให้หลายตลบ เพราะหุ้นใหม่ที่เข้ามาซื้อขายแล้ว ยังนอนแอ้งแม้งตายซาก ราคาต่ำกว่าจองหลายสิบเปอร์เซ็นต์ มีให้เลือกซื้ออีกหลายสิบบริษัท