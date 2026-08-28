แฮกเกอร์เจาะ Gitea แค่ 11 วินาที! ยึดเซิร์ฟเวอร์องค์กรเป็นเหมืองขุดคริปโต

หน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์สหรัฐประกาศเตือนภัยช่องโหว่ระดับวิกฤตบนระบบ Gitea หลังพบกลุ่มแฮกเกอร์ฉวยโอกาสลักลอบรันสคริปต์ขุดคริปโทเคอร์เรนซี เหตุการณ์นี้สร้างความกังวลด้านความปลอดภัยถึงองค์กรที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์เอง ซึ่งต้องเร่งอัปเดตระบบภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2569 เพื่อสกัดกั้นความเสียหายต่อข้อมูลและทรัพย์สินของธุรกิจ
สำนักงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานสหรัฐหรือ CISA ขึ้นทะเบียนช่องโหว่รหัส CVE-2026-60004 เข้าสู่บัญชีภัยคุกคามเร่งด่วน การตัดสินใจนี้สืบเนื่องจากแฮกเกอร์เริ่มโจมตีระบบจัดการโค้ดโอเพนซอร์ส Gitea อย่างหนัก อาชญากรไซเบอร์ใช้เทคนิคสั่งการระบบจากระยะไกล เพื่อควบคุมมัลแวร์ใช้เซิร์ฟเวอร์ขุดคริปโต
เซลจ์กา ซอร์ซ (Zeljka Zorz) บรรณาธิการบริหารสื่อความปลอดภัยระบุถึงต้นตอของปัญหาว่ามาจากจุดอ่อนในระบบเวอร์ชันเก่า นักพัฒนารายหนึ่งในรัสเซียเปิดเผยเหตุการณ์จริงผ่านเว็บบอร์ด Habr ว่าเซิร์ฟเวอร์ของตนตกเป็นเหยื่อบอทสมัครสมาชิกอัตโนมัติ ผู้โจมตีสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วกระตุ้นช่องโหว่เพื่อรันคำสั่งอันตรายสำเร็จภายในเวลาเพียง 11 วินาที
การโจมตีครั้งนี้เปิดทางให้แฮกเกอร์ได้รับสิทธิระดับสูงเทียบเท่าผู้ดูแลระบบปฏิบัติการ มัลแวร์ลักลอบดาวน์โหลดชุดคำสั่งลับและโปรแกรมขุดเหรียญเข้ามาแย่งชิงพลังประมวลผล แม้แอปพลิเคชันจะทำงานแยกส่วนในสภาพแวดล้อมจำลอง Docker แต่ซีพียูที่ทำงานหนักผิดปกติก็บีบให้ผู้ให้บริการโฮสติ้งต้องส่งสัญญาณเตือนเจ้าของแพลตฟอร์มทันที
ปรากฏการณ์นี้นับเป็นสัญญาณอันตรายสำหรับภาคธุรกิจและหน่วยงานที่บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีด้วยตนเอง การเปิดระบบลงทะเบียนเสรีโดยไร้กลไกยืนยันตัวตนคือรอยรั่วสำคัญที่ผู้บริหารองค์กรต้องเร่งทบทวน ฝ่ายความปลอดภัยไซเบอร์ควรเร่งอัปเกรดซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชัน 1.27.2 พร้อมทั้งปิดกั้นการสมัครสมาชิกและล้างรหัสผ่านเก่าทิ้งทั้งหมด
CISA ออกคำสั่งเด็ดขาดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางอุดช่องโหว่นี้ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ทิศทางนี้สะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังดึงดูดอาชญากรไซเบอร์ให้ปล้นทรัพยากรองค์กรไปขุดบิทคอยน์และคริปโทเคอร์เรนซีสกุลอื่น บริษัทเทคโนโลยีและสถาบันการเงินจำเป็นต้องยกระดับระบบป้องกันขั้นสูงสุดเพื่อรักษาเสถียรภาพและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาว