SMARTHOME คว้ารางวัล Inspirational Brand Award จากเวที APEA 2026 Thailand ตอกย้ำความแข็งแกร่งแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าหัวใจไทย

“สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป” SMARTHOME เดินหน้าสร้างความภาคภูมิใจอีกครั้ง หลังได้รับรางวัล Inspirational Brand Award จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026Thailand ในกลุ่มอุตสาหกรรม Electrical & Electronics Industry สะท้อนความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภค และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
นายวิศรุต ทวีรุจจนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ SMARTHOME (สมาร์ทโฮม) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เข้ารับรางวัล Inspirational Brand Award จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026Thailand ในกลุ่มอุตสาหกรรม Electrical & Electronics Industry ท่ามกลางบรรยากาศของงานที่เปี่ยมด้วยเกียรติยศและความภาคภูมิใจ โดยรางวัลดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของแบรนด์ SMARTHOME ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในระยะยาว
SMARTHOME ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทุกฝ่ายสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนที่มีให้แบรนด์เสมอมา รวมถึงทีมงาน SMARTHOME ทุกคนที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาแบรนด์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
จากความสำเร็จในครั้งนี้ SMARTHOME ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อมุ่งสู่การเป็น แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่คู่ทุกบ้าน พร้อมได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคในทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิต