บอร์ด ตลท. ตั้ง“เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง “เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ” เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน มีผล 1 ตุลาคม 2569
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 มีมติแต่งตั้ง นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน (Chief Strategy & Finance Officer) มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่า นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและวางยุทธศาสตร์ธุรกิจให้องค์กรก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งด้านกลยุทธ์ การเงินการลงทุน และงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประสบการณ์ของนายเบญจรงค์ในด้านนโยบายภาครัฐ และการทำงานกับทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการเงินการลงทุน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการผลักดันกลยุทธ์ ทิศทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นผล ซึ่งรวมไปถึงการประสานความร่วมมือกับ ภาคส่วนต่าง ๆ และสนับสนุนการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดทุน
นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินการธนาคารกว่า 17 ปี ครอบคลุมงานด้านกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจสินเชื่อ การเงิน การพัฒนาธุรกิจและความยั่งยืน ดิจิทัลแบงก์กิ้ง อาทิ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง โดยตำแหน่งงานล่าสุดก่อนมาร่วมงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คือกรรมการคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (BOI) และที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี จบการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ จาก University of San Francisco และปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา