มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯช่วยเหลือน้ำท่วมที่น่าน

ผู้บริหารมูลนิธิเพื่อประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูงฯ เพื่อเป็นใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยเครื่องแบบอุตสาหกรรมถุงยังชีพบรรจุเวชภัณฑ์การควบคุมดูแลอุปโภคบริโภคในจำนวน 200 ชุด 200,000 บาทต่อบาทเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นกับผู้ที่ควบคุมอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นประจำทุกปีในนายรองรักษ์ พนาวุฒิกุลแกนนำและเหรัญญิก มูลนิธิมูลนิธิฯ เป็นผู้นำเสนอผ่านโครงการวิจัยทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยและพลโทชยพณัฐวิริรัตน์ เจ้าองค์กรกิจการของกองทหารกองบัญชาการกองทัพไทยปล่อยให้มีการเผยแพร่ตามปกติของ
บริษัทต่างๆ ในเรื่องตลาดทุนได้ร่วมสนับสนุนเงินช่วยเหลือมูลนิธิฯผ่านฯ เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้เกิดภาวะปกติอีกครั้งในการควบคุมอย่างรวดเร็ว เบลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย), บล. เกียรตินาคินภัทรและบลจ. เกียรตินาคินภัทร, บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี, บมจ. พีลาทัสมารีน, บลจ. บัวหลวง, บมจ. เอเซีย พลัส กลุ่ม มาดูส์, เบล. เอเซีย พลัส, บมจ. สโตนเฮนจ์อินเตอร์, บลจ. เอ็มเอฟซี, บล. ทรีนีตี้ และ บลจ. พรินซิเพิลสะท้อนพลังของภาคตลาดทุนไทยในการดูแลรักษาสังคมยามวิกฤต วิจารณ์ของมูลนิธิสุขภาพฯ ในคุณภาพชีวิตชุมชน และช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดแผ่นดินไหว