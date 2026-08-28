เจาะลึกเกมกินรวบอาเซียนเมื่อ Stablecoin ยึดอำนาจธนาคารกลาง ในวันที่ไทยยัง "ตื่นสาย" หรือถึงเวลา "อวสานเงินบาท?"

ในขณะที่ขุนพลนโยบายและเหล่านักการธนาคารในบ้านเรายังคงติดหล่มอยู่กับการถกเถียงเรื่อง "ความน่าเชื่อถือ" ของคริปโตเคอร์เรนซีราวกับคนหลงยุค โลกความเป็นจริงภายนอกกำแพงธนาคารกลางกลับถูกรุกรานอย่างหนัก สิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2569 ไม่ใช่สงครามที่ใช้กำลังทหาร แต่เป็นสงครามชิง "อธิปไตยทางการเงิน" ผ่านสิ่งที่เรียกว่า Stablecoin ซึ่งวันนี้มันกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจอาเซียนไปเรียบร้อยแล้ว ในวันที่แบงก์ชาติไทยยังทำได้แค่ "เดินจงกรม" อยู่บนกองเอกสาร
สัญญาณเตือนภัยการรุกรานที่ไร้เสียงของ "ดอลลาร์ดิจิทัล"
ภาพเหตุการณ์ในงานสัมมนา "ยุทธศาสตร์ Stablecoin ในเวทีการเงินอาเซียน" ณ รัฐสภา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 อาจดูสวยหรู แต่ความจริงภาคสนามนั้นตบหน้าคนออกนโยบายอย่างแรง ข้อมูลชี้ชัดว่าธุรกรรมดิจิทัลในอาเซียน มากกว่า 50% วิ่งอยู่บน Stablecoin และเกือบทั้งหมดผูกติดกับดอลลาร์สหรัฐ (USDT, USDC) นี่คือการ "กินรวบ" จากฐานรากที่รัฐบาลควบคุมไม่ได้ เด่นชัดที่สุดคือเห็นได้จากแรงงานพม่าในไทยที่เหมือน "นกกระจิบในเหมืองถ่านหิน" ที่ส่งสัญญาณเตือนภัยมานานแล้ว พวกเขาเลิกง้อเคาน์เตอร์ธนาคาร แต่เลือกโอนเงินกลับบ้านผ่าน USDT เพราะมัน "เร็วกว่า ถูกกว่า และจบในมือถือ" เช่นเดียวกับ SMEs ในเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่ Bypass ระบบ SWIFT อันอืดอาดทิ้งไป แล้วหันมาจ่ายค่าสินค้าข้ามพรมแดนด้วยดอลลาร์ดิจิทัลโดยไม่รอคำอนุญาตจากใคร
มหาอำนาจเชิงมหภาค เมื่อเงินของคนอาเซียนไหลไปอยู่บนรางที่บริษัทอเมริกันอย่าง Tether หรือ Circle เป็นเจ้าของ เท่ากับว่าอำนาจในการคุมนโยบายการเงินของไทยกำลังกลายเป็นหมัน หากคนเลิกใช้เงินบาทแล้วหันไปใช้ USDT กันทั้งเมือง "การขึ้นหรือลดดอกเบี้ยของแบงก์ชาติจะไร้ความหมายทันที" เพราะ "พวงมาลัยเศรษฐกิจ" ไม่ได้อยู่ในมือคนไทยอีกต่อไป คำถามคือ แบงก์ชาติกำลัง "หลับใน" หรือแกล้ง "ตาบอด" จนมองไม่เห็นหายนะนี้?
ไทยแลนด์ในแดนสนธยา "ศึกษา" หรือ "ล้าหลัง" กันแน่?
ในวันที่เทคโนโลยีวิ่งด้วยความเร็วแสง หน่วยงานกำกับดูแลของไทยกลับใช้ท่าไม้ตายคลาสสิกนั่นคือ "การตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา" ซึ่งในภาษาชาวบ้านมันคือการซื้อเวลาที่ราคาแพงมหาศาล ขณะที่เพื่อนบ้านขยับตัวไปถึงไหนต่อไหน แต่ไทยยังจมปลักอยู่กับความกลัวที่เกินกว่าเหตุ (Over-regulation) จนกลายเป็นโซ่ตรวนล่ามเศรษฐกิจดิจิทัล
การที่ไทยเลือก "รอให้ชัวร์" อาจฟังดูหล่อในห้องประชุม แต่นี่คือการทิ้งโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ และเป็นการเปิดช่องให้ "กลุ่มทุนเก่า" ที่เสวยสุขอยู่บนระบบเดิมคอยดึงขาความเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาอำนาจผูกขาดของตัวเอง
สงครามค่าธรรมเนียม เมื่อขุมทองธนาคารพาณิชย์กำลังถูกปล้น
ทำไมธนาคารพาณิชย์ถึงดูนิ่งเฉย? คำตอบง่ายจนน่าตกใจ เพราะ Stablecoin คือ "ผู้ทำลายล้าง" ที่เข้ามาพังหม้อข้าวธนาคารที่เป็นเสือนอนกินมาหลายทศวรรษ นั่นเพราะว่า
1. ค่าธรรมเนียมมหาโหด ระบบธนาคารเดิมฟันกำไร 3-7% ต่อรายการ ขณะที่ Stablecoin ต่ำกว่า 1%
2.เต่าคลาน vs สายฟ้าแลบ ธนาคารต้องรอ 1-3 วันทำการ แต่ Stablecoin จบงานในระดับนาที
3. ส่วนต่างที่มองไม่เห็น ธนาคารกิน Spread อัตราแลกเปลี่ยนแบบเงียบๆ แต่ Stablecoin ให้ความโปร่งใสที่มากกว่า
วันนี้เราเห็นธนาคารใหญ่เริ่มขยับตัวด้วยกลยุทธ์ "ถ้าชนะไม่ได้ ก็เข้าร่วม" มีการทดลองใช้ Blockchain ภายในเพื่อลดต้นทุนตัวเอง แต่กลับไม่เคยลดค่าธรรมเนียมให้ประชาชน นี่คือความเห็นแก่ตัวของระบบเดิมที่พยายามจะรักษาอำนาจผูกขาดไว้ ขณะที่ ก.ล.ต. ยังคงตั้งแง่ห้ามใช้สินทรัพย์ดิจิทัลชำระค่าสินค้าในชีวิตประจำวัน บีบให้ประชาชนต้องทนใช้ระบบที่ทั้งช้าและแพงต่อไป
เบื้องหลังฉากทัศน์สวยหรู การฟอกเงิน และระเบิดเวลาที่ชื่อ "Tether"
บนเวทีสัมมนาโลกสวยที่พูดเรื่อง "นวัตกรรม" มี 3 เรื่องสกปรกที่ไม่มีใครกล้าพ่นออกมาตรงๆ
ม้าไม้เมืองทรอยของดอลลาร์ Stablecoin คือเครื่องมือขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ ที่แทรกซึมเข้ามายึดระบบการเงินอาเซียนโดยไม่ต้องใช้ทหาร ประเทศเล็กๆ อย่าง สปป.ลาวหรือกัมพูชา กำลังเห็นค่าเงินท้องถิ่นของตัวเองกลายเป็นขยะ เพราะประชาชนแห่ไปถือ USDT กันหมด
สวรรค์ของการฟอกเงิน การซื้อขายผ่านตลาดนอกระบบ (OTC) แบบ Peer-to-Peer ในอาเซียนเติบโตอย่างควบคุมไม่ได้ เงินสกปรกไหลเวียนอยู่ในรางนี้มหาศาลโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลขจริง
บ้านกระดาษที่ชื่อ Tether (USDT) นี่คือความเสี่ยงเชิงระบบที่น่ากลัวที่สุด บริษัทที่คุมเงินกว่า 1.4 แสนล้านดอลลาร์แต่ไม่เคยผ่านการตรวจสอบบัญชีจาก Big 4 แม้แต่ครั้งเดียว หากวันหนึ่ง Tether ล่มสลาย SMEs และคนตัวเล็กในอาเซียนที่ใช้เหรียญนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินจะพังพินาศทันทีโดยไม่มีรัฐบาลไหนช่วยได้
ทางแพร่งของไทย จะเป็น "คนคุมกฎ" หรือ "คนถูกกิน"?
ช่องว่างระหว่าง "นโยบายบนหอคอยงาช้าง" กับ "ความเป็นจริงบนท้องถนน" กว้างจนน่ากลัว ในขณะที่ภาครัฐยังประชุมไม่เสร็จ แต่ชาวบ้านใช้ USDT กันคึกคักผ่านช่องทางใต้ดิน นี่คือเครื่องยืนยันว่าเวลาของการ "ศึกษา" มันหมดลงไปนานแล้ว
ไทยเหลือเพียง 3 ทางเลือกสุดท้าย
รุกด้วย Thai Baht Stablecoin สร้าง "รางเงินบาทดิจิทัล" ของเราเองทันที เพื่อดึงอำนาจการจัดการเงินกลับมาและสร้างอธิปไตยทางการเงินที่แท้จริง
รอและศึกษาต่อไป ยอมรับสภาพการเป็น "ลูกไล่" ที่ต้องเดินตามเกมที่สิงคโปร์หรืออเมริกาเป็นคนวางไว้
แบนและปิดกั้น ทางเลือกของคนขลาดที่ล้มเหลวมาตลอด และจะยิ่งทำให้กิจกรรมทางการเงินมุดลงใต้ดินที่ตรวจสอบไม่ได้
อย่างไรก็ตามการสร้าง "รางของตัวเอง" ไม่ใช่ทางเลือก แต่มันคือทางรอดเดียวที่จะรักษาเอกราชทางการเงินไว้ได้ หากไทยยังคงตื่นสายและปล่อยให้ Stablecoin ต่างชาติกินรวบตลาดอาเซียนไปแบบนี้ ก็เตรียมตัวเห็น "เงินบาท" กลายเป็นเพียงวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีใครอยากใช้...อยู่ที่เราจะเลือกเป็นเจ้าของกระดาน หรือจะเป็นแค่ "เบี้ย" ที่รอวันถูกกินจนหมดกระดาน!