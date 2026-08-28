DPAINT รับเงินเพิ่มทุน 137.24 ลบ.ลุยลงทุน-เสริมสภาพคล่อง

“ สีเดลต้า”รับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 137.24 ล้านบาท เตรียมนำไปลงทุน และเสริมสภาพคล่อง - ลงทุนตามแผนธุรกิจ พร้อมขยายโอกาสสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ชู The City Phuket เป็นหนึ่งในโอกาสต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้ใหม่ มุ่งฟื้นผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนสู่ทิศทาง Turnaround
นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) DPAINT เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering: RO) โดยสามารถจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนได้จำนวน 686.21 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินที่ได้รับจากการเสนอขายรวมประมาณ 137.24 ล้านบาทและภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น บริษัทจะมีเงินสุทธิจากการเพิ่มทุนประมาณ 136.99 ล้านบาท
โดยเงินที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทมีแผนนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการลงทุนตามแผนธุรกิจ รวมถึงเสริมสภาพคล่องและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางการเงิน ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนของ DPAINT และเพิ่มศักยภาพในการรองรับการดำเนินงาน ตลอดจนการขยายธุรกิจในระยะต่อไป
นายรณฤทธิ์ กล่าวว่า หนึ่งในโอกาสสำคัญที่ DPAINT มองเห็นจากการขยายธุรกิจ คือ การลงทุนใน The City Phuket ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ในการต่อยอดธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างโอกาสในการพัฒนา New S-Curve เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ จากปัจจุบันที่มีธุรกิจสีทาอาคารและวัสดุก่อสร้างเป็นธุรกิจหลัก พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงและต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันในอนาคต
“การลงทุนใน The City Phuket เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ DPAINT ในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมองเห็นโอกาสในการนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญจากธุรกิจเดิมมาต่อยอดร่วมกับธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และขยายฐานธุรกิจในระยะยาว ขณะเดียวกันยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการสร้างกระแสเงินสดและสนับสนุนการเติบโตของบริษัท”นายรณฤทธิ์ กล่าว
นายรณฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ DPAINT ขยายเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนผ่านออกจากธุรกิจสีทาอาคาร แต่เป็นการวางโครงสร้างธุรกิจให้สามารถเติบโตควบคู่กัน โดยธุรกิจสีทาอาคารและวัสดุก่อสร้างยังคงเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งกลไกในการสร้างโอกาสการเติบโต และเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถนำความเชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของธุรกิจเดิมเข้าไปต่อยอดกับธุรกิจใหม่ได้อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการเดินหน้าตามกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของผลการดำเนินงาน และเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้ DPAINT ก้าวเข้าสู่ทิศทาง Turnaround อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมวางรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
"หนึ่งในโอกาสที่ DPAINT มองเห็นจากการขยายธุรกิจ คือ การลงทุนใน The City Phuket ตามแผนยุทธศาสตร์ของ DPAINT ที่มุ่งขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เพื่อสร้าง New S-Curve และเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้จากเดิมที่พึ่งพารายได้จากธุรกิจสีทาอาคารและวัสดุก่อสร้างเป็นหลัก รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคตอีกด้วย” นายรณฤทธิ์ กล่าว