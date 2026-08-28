ผ่อนบ้านดอกเบี้ยต่ำ ยังผ่อนไม่หมดก็กู้เพิ่มได้ ด้วย ‘สินเชื่อบ้านเติมตังค์’ สมัครเลยวันนี้ – 31 ต.ค. 69

สิทธิ์พิเศษ! เฉพาะลูกค้าบ้านออมสิน ผ่อนไม่หมด ก็กู้เพิ่มได้ ด้วย ‘สินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB PLUS)’ รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://to.gsb.or.th/M7AUOm
ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 69 – 31 ต.ค. 69 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 69 สมัครได้เลยที่ธนาคารออมสิน สาขาที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะเท่านั้น
- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.49% ต่อปี (3 ปีแรก)
- วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
- ผ่อนสบายนาน 30 ปี
- สนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์* สูงสุด 5,000 บาท และ ค่าจดจำนอง** สูงสุด 100,000 บาท
หมายเหตุ
• ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.045% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย ลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) อยู่ระหว่าง 4.490% - 5.295% ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 5.017% - 5.259% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
*สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)
**สนับสนุนค่าจดจำนอง ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 100,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และเลือกอัตราดอกเบี้ยกรณีสนับสนุนค่าจดจำนอง)
• ลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารที่สนใจ สินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB PLUS) สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะเท่านั้น
• หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว