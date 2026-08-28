LH Bank จับมือ depa หนุน SMEs ใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับธุรกิจสู่การเติบโตยั่งยืน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank โดยนายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และนายมาร์ค เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย รักษาการแทน ผู้อำนวยการใหญ่ และ ดร.ปรีสาร รักวาทิน รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้ก้าวสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน
โดย LH Bank จะให้การสนับสนุนบริการทางการเงินควบคู่กับการให้คำปรึกษาการลงทุน และ การเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัล โดยร่วมกับ depa ในการประเมินความพร้อมของธุรกิจ การแนะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน และสร้างการเติบโตในระยะยาว
ขณะเดียวกัน depa จะให้การสนับสนุนผ่านโครงการ AI Transformation เพื่อยกระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมมาตรการส่งเสริมได้แก่ มาตรการ d-transform ในลักษณะ Matching Fund สนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมกับผู้ประกอบการ 50% ของสินค้าหรือบริการดิจิทัลที่ร่วมโครงการสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย เพื่อช่วยลดภาระการลงทุนของผู้ประกอบการ และมาตรการ d-voucher คูปองดิจิทัล ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs ได้ทดลองใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 6 เดือน เพื่อทดสอบความเหมาะสมก่อนนำไปใช้งานจริง ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือประเมินความพร้อม ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถศึกษารายละเอียดและ สมัครเข้าร่วมโครงการ AI Transformation ได้ที่ https://aitransform.depa.or.th หรือติดต่อทีม Sustainability Integration ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล [email protected] หรือ LH Bank Contact Center โทร. 1327