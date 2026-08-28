SUSCO จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 บ./หุ้น

"ซัสโก้ "ไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 บาท/หุ้น กำหนดขึ้น XD วันที่ 10 กันยายน 2569 นี้ และจ่ายเงินปันผล 25กันยายน 2569 ฟากผู้บริหารระบุแผนครึ่งปีหลัง 69 มุ่งขยายสาขาและพัฒนาสถานีบริการน้ำมัน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ผ่านแนวคิด SUSCO SQUARE เพื่อสร้างรายได้ทั้งทางตรงทางอ้อมในระยะยาว ขณะที่ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ BYD และ DENZA รวมถึงธุรกิจให้เช่าซื้อ และให้เช่ารถยนต์มีแนวโน้มสดใสต่อเนื่อง
นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนของปี 2569 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2569) เป็นเงินสดในอัตรา 0.10 บาท/หุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 10 กันยายน2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 กันยายน 2569
สำหรับภาพรวมครึ่งแรกปี 2569 บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุน ควบคู่ไปกับการปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมยกระดับศักยภาพสถานีบริการน้ำมันและพัฒนาธุรกิจนอนออยล์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันสู่การเป็น "Smart Energy & Mobility Solutions Provider" ได้ตามเป้าหมาย
ส่วนกลยุทธ์ในครึ่งหลังปี 2569 มีแผนขยายสถานีบริการน้ำมันในทำเลที่มีศักยภาพ ควบคู่กับการพัฒนาสถานีบริการให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากขึ้น ผ่านแนวคิด SUSCO SQUARE ที่รวบรวมร้านค้าและร้านอาหารแบรนด์ดังเข้ามาให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกและสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับลูกค้า คาดว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้บริการ และสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมในระยะยาว
ขณะที่ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ BYD และ DENZA ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ตามความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสนใจรถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึ้น ส่วนธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่ารถยนต์ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการกระจายแหล่งรายได้ของบริษัทฯ
อนึ่ง ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 9,218 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 120.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 797% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 13.44 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2569 มีรายได้รวม 16,284 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 213.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 104.38 ล้านบาท