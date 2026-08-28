GGC จับมือ CP AXTRA ศึกษาการจัดเก็บน้ำมันพืชใช้แล้ว

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมมือ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP AXTRA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดเก็บน้ำมันพืชใช้แล้ว (Used Cooking Oil: UCO) จากสาขาของ CP AXTRA รวมถึงบริษัทในกลุ่มและเครือข่าย เพื่อนำกลับมาปรับปรุงคุณภาพและต่อยอดสร้างมูลค่าใหม่ สะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Economy) อย่างเป็นรูปธรรม
ดร.กฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสององค์กรในการนำทรัพยากรที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ โดย GGC จะร่วมกับ CP AXTRA ศึกษาความเป็นไปได้ในการรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วจาก CP AXTRA รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มและเครือข่ายของ CPAXTRA เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพ และต่อยอดเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ในอนาคต รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ โดยสิ่งที่ GGC ให้ความสำคัญ คือ การสร้างระบบความร่วมมือที่สามารถนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลได้ในอนาคต ซึ่งสอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เปลี่ยน "ของเสีย" เป็น "โอกาส" ที่พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Economy) อย่างเป็นรูปธรรม
“ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาและต่อยอดการใช้วัตถุดิบทางเลือก รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ผ่านการใช้งานแล้ว ขณะเดียวกัน CP AXTRA มีเครือข่ายธุรกิจและสาขาจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการศึกษารูปแบบการรวบรวมและจัดเก็บน้ำมันพืชใช้แล้วให้มีประสิทธิภาพ” ดร.กฤษฎา กล่าว
ด้านนางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP AXTRA กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งศึกษา การพัฒนากระบวนการจัดเก็บและรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วอย่างเป็นระบบ โดยคาดว่าจะสามารถรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วได้ประมาณ 50,000 ลิตรต่อปี ก่อนนำไปปรับปรุงคุณภาพเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ในการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิต น้ำมันอากาศยานชีวภาพ (Sustainable Aviation Fuel: SAF) พลาสติกชีวภาพ และเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
“CP AXTRA มุ่งขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการนำสิ่งของเหลือจากการดำเนินธุรกิจกลับเข้าสู่กระบวนการสร้างคุณค่าอีกครั้ง ต่อยอดสู่การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและลดการสูญเสีย ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ความร่วมมือกับ GGC ในครั้งนี้จึงเป็นการนำจุดแข็งของทั้งสององค์กรมาเชื่อมต่อกัน ตั้งแต่การจัดเก็บน้ำมันพืชใช้แล้วในระดับสาขา ไปจนถึงการปรับปรุงคุณภาพและศึกษาการนำกลับมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ ความร่วมมือนี้ยังสะท้อนแนวทางของ CP AXTRA ในการนำหลัก Circular Economy มาสู่การปฏิบัติจริง โดยเปลี่ยนของเหลือจากการดำเนินงานให้กลับมาเป็นวัตถุดิบ ที่มีคุณค่า และหากการศึกษาประสบความสำเร็จ ยังมีโอกาสต่อยอดไปสู่การผลิต SAF ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรในระดับร้านค้าเข้ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการบิน” นางศิริพร กล่าว