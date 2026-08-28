“มาสเตอร์ แปลน” โชว์สต๊อกงาน 1,400 ล้าน เล็งส่ง “MTP HI” บ้านอัจฉริยะ 50+ ฟังก์ชัน ลุยงาน Expo 2026

มาสเตอร์ แปลน 101 ตอกย้ำผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านหรู เผยพอร์ตงานในมือกว่า 1,400 ล้านบาท มั่นใจปีนี้เติบโตต่อเนื่อง 15% ชูจุดแข็งแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคระดับบน และบริการ Complete Service หนึ่งเดียวในประเทศ พร้อมนำแบบบ้าน “MTP HI” บ้านอัจฉริยะดีไซน์ Modern Luxury ที่ผสานนวัตกรรมกว่า 50 ฟังก์ชัน จัดแสดงในงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026” 16–20 ก.ย. 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายอนันต์กร อมรวาทีกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด เปิดเผยว่า ธุรกิจรับสร้างบ้านหรูยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพอร์ตงานในมือหรือ Backlog รับสร้างบ้านมูลค่ารวมกว่า 1,400 ล้านบาท ที่พร้อมทยอยรับรู้รายได้ตามแผนการก่อสร้าง
ปัจจัยหลักที่ทำให้มาสเตอร์ แปลน 101 มีงานรับสร้างบ้านเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เกิดจากความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการบ้านหรูระดับนี้ โดยมีความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือจากผลงานที่สร้างเสร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างยาวนาน และมีไซต์งานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่จริงมากกว่า 40 ไซต์งานทั่วประเทศในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพและมาตรฐานระดับสูงได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังเสริมความแข็งแกร่งด้วยรูปแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่แบบ “Complete Service” ซึ่งถือเป็นบริษัทเดียวในประเทศที่สามารถให้บริการรวมตั้งแต่งานออกแบบและก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน (Interior) และงานจัดสวน (Landscape) ไว้พร้อมกันในสัญญาเดียว โดยใช้ทีมงานเพียงทีมเดียวในการบริหารจัดการทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้คือ การควบคุมงบประมาณได้แม่นยำ 100% หมดปัญหาเรื่องงบบานปลาย ช่วยให้ผู้บริโภคได้บ้านหรูที่สร้างเสร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น มอบความสะดวกสบายและไร้กังวลในทุกขั้นตอน ทำให้การสร้างบ้านหรูเป็นเรื่องง่าย
“ผู้บริโภคในกลุ่มบ้านหรูระดับพรีเมียมให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือ ศักยภาพการบริหารจัดการ และความสะดวกสบาย การที่เรามีไซต์งานจริงมากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ และเป็นเพียงเจ้าเดียวที่ทำ Complete Service ครบจบในสัญญาเดียวด้วยทีมงานตนเอง ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”นายอนันต์กร กล่าว
ยกระดับบ้านหรูสู่ “บ้านนวัตกรรมอัจฉริยะ MTP HI”
สำหรับการทำตลาดในครึ่งปีหลัง 2569 บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแบบบ้านซีรีส์ใหม่ดีไซน์ Modern Luxury ในชื่อ “MTP HI” (เอ็ม-ที-พี ไฮ) ซึ่งมาพร้อมกับแนวคิดบ้านมีชีวิต ยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยด้วยระบบบ้านอัจฉริยะและเทคโนโลยีล้ำสมัยกว่า 50 ฟังก์ชัน ในระดับงบประมาณเริ่มต้นที่ 40 ล้านบาท
ไฮไลต์และจุดเด่นสำคัญของแบบบ้าน “MTP HI”:
• 1. บ้านนวัตกรรมอัจฉริยะไฮบริด (Smart Living Innovations):
เปลี่ยนการอยู่อาศัยแบบเดิมสู่ความสบายขั้นสุด ด้วยระบบสั่งการบ้านอัจฉริยะ (Home Automation), ระบบตรวจจับและกรองอากาศสะอาดลดฝุ่น PM 2.5 สุขภาวะดีตลอด 24 ชั่วโมง, ระบบประหยัดพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof Integration), ระบบหมุนเวียนพลังงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger Support) และระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะรอบทิศทางความแม่นยำสูง
• 2. Green Building & Well-Being:
ใส่ใจสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม เลือกใช้วัสดุก่อสร้างเกรดพรีเมียมที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน สะท้อนรังสี UV และช่วยลดการสะสมของเชื้อโรค เพื่อการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบอย่างยั่งยืน
• 3. Prompt U "บ้านพร้อมอยู่" (Single-Team Excellence):
พลิกโฉมวงการบ้านหรูด้วยระบบบริหารแบบรวมศูนย์ มอบบ้านหรูที่พร้อมเข้าอยู่จริง ครบทั้งโครงสร้าง ตกแต่งภายใน และภูมิทัศน์รอบบ้าน โดยไม่ต้องประสานงานหลายฝ่าย ช่วยย่นระยะเวลาก่อสร้างอย่างแม่นยำและควบคุมงบประมาณได้ 100%
“บ้าน MTP HI เป็นอีกระดับของความสมบูรณ์แบบที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัจฉริยะ ให้บ้านสามารถปรับเปลี่ยนและตอบสนองตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยเสมือนบ้านมีชีวิต ผ่านดีไซน์สไตล์โมเดิร์นที่สะท้อนรสนิยมเหนือระดับ พร้อมนวัตกรรมรวมกว่า 50 รายการที่ติดตั้งครบจบในงบประมาณเริ่มต้นที่ 40 ล้านบาท” นายอนันต์กร กล่าว
เป้าปี 69 โต 15% แตะ 750 ล้านบาท
ในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตประมาณ 15% จากปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 750 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดในปัจจุบัน โดยผลงานครึ่งปีแรกสามารถทำยอดเซ็นสัญญาแล้วกว่า 320 ล้านบาท ขณะที่ครึ่งปีหลังยังมีกลุ่มลูกค้าคุณภาพจากทั่วประเทศที่อยู่ระหว่างสรุปสัญญา ในกลุ่มบ้านระดับราคา 35–150 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 500 ล้านบาท
แบบบ้านหลากหลายสไตล์สำหรับคนทุกเจน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาแบบบ้านให้มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกเจเนอเรชัน ได้แก่
• Modern Luxury (MTP HI): ดีไซน์ทันสมัย เรียบหรูพร้อมนวัตกรรมอัจฉริยะ ตอบโจทย์ Gen Z และ Gen Y (ราคาเริ่มต้น 20 ล้านบาท)
• Contemporary Classic: ความร่วมสมัยที่ลงตัว สะท้อนความภูมิฐานสำหรับ Gen Y และ Gen X (ราคาเริ่มต้น 35 ล้านบาท)
• English Classic / Neoclassic 05: เอกลักษณ์ความหรูหราเหนือกาลเวลา สำหรับ Gen Y, Gen X และ Baby Boomer (ราคาเริ่มต้น 50 ล้านบาท)
• Classic Empire Gold: คฤหาสน์หรูอลังการ สะท้อนความสำเร็จสูงสุดของกลุ่ม Gen Y และ Baby Boomer (ราคาเริ่มต้น 100 ล้านบาท)
โดยบ้านทุกแบบได้รับการก่อสร้างภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 (มาตรฐานระดับสูงสุด) ซึ่งมาสเตอร์ แปลน 101 ถือเป็นเจ้าแรกในกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านหรูที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ตั้งแต่ปี 2010 และใช้นวัตกรรมการบริหารงานนี้อย่างต่อเนื่อง
สัมผัส “MTP HI” ในงาน “รับสร้างบ้าน Expo 2026” พร้อมกันนี้ บริษัทเตรียมนำ “MTP HI” บ้านอัจฉริยะและนวัตกรรมกว่า 50 ฟังก์ชัน เข้าร่วมจัดแสดงในงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026” ระหว่างวันที่ 16–20 ก.ย.69 ณ อาคาร 8 (Hall 8) อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสแนวคิด “บ้านมีชีวิต” และบริการ Complete Service ของมาสเตอร์ แปลน 101 อย่างใกล้ชิด