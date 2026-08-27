บจ.ไทยผลงานครึ่งแรกปี 2569 ดีขึ้น22%

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลประกอบการในไตรมาส 2/2569 เติบโตต่อเนื่อง หนุนโดยเศรษฐกิจที่ขยายตัวผลักดันกำไรสุทธิครึ่งแรกปีนี้ เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน ขณะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลต่อการพลิกฟื้นกำไรของธุรกิจปิโตรเคมี และ บจ. เกือบทุกหมวดธุรกิจมีการเติบโตในครึ่งแรกของปี
นายสรวิศ ไกรฤกษ์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) จำนวน 800 บริษัท คิดเป็น 95% จากทั้งหมด 839 บริษัท (รวม SET และ mai ที่มีกำหนดส่งงบการเงิน ณ สิ้นงวด 30 มิถุนายน 2569 และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) นำส่งผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2569 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 592 บริษัท คิดเป็น 74% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด
ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ของ บจ. ฟื้นตัวในเกือบทุกหมวดธุรกิจ ส่งผลบวกต่อผลการดำเนินงานในครึ่งแรกของปี 2569 เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดย บจ. ใน SET มียอดขาย 8,752,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% มีกำไรจากการดำเนินงาน (core profit) 952,560 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.5% และมีกำไรสุทธิ 765,969 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.2% อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (core profit margin) 10.9% สูงขึ้นจาก 7.1% ในช่วงเดียวกันในปีก่อน ด้านฐานะการเงินของ บจ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E ratio (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) อยู่ที่ 1.28 เท่า ลดลงจาก 1.30 เท่า ณ ไตรมาส 2/2568
“เศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่องในไตรมาส 2 ส่งผลให้ผลประกอบการของ บจ. โดยรวมในครึ่งแรกของปี 2569 เติบโตในเกือบทุกหมวดธุรกิจ โดยหมวดปิโตรเคมีภัณฑ์มีผลการดำเนินงานและอัตรากำไรสูงขึ้น ขณะที่ บจ. ในธุรกิจทั่วไปมีการเติบโตเช่นกัน ทั้งในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยีและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เติบโตตามการขยายตัวด้านดิจิทัล รวมถึงกลุ่มธุรกิจบริการซึ่งเติบโตตามการท่องเที่ยวและการอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ดี กลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลง และกลุ่มอาหารและสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาราคาสินค้าลดต่ำลง” นายสรวิศ กล่าว
ด้าน บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รายงานผลการดำเนินงานงวดครึ่งแรกของปี 2569 มียอดขายรวม 108,868 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5% มีกำไรจากการดำเนินงาน 8,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.5% และมีกำไรสุทธิรวม 4,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.1% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน