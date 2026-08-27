ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นTPOLY ใช้สิทธิเข้าประชุม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ "ไทยโพลีคอนส์"ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น 1 กันยายนนี้
บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ TPOLY253A ครั้งที่ 5/2569 ในวันที่ 1 กันยายน 2569 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการจัดประชุมที่สถานที่จริง (Physical meeting) ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 4 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น
(1) ยกเลิกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ TPOLY253A ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
(2) มอบหมายให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินคดีแก่ TPOLY และ/หรือผู้จำนอง และอนุมัติให้ TPOLY รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการดำเนินคดี ฟ้องร้องบังคับคดีจนถึงที่สุด
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการ
มีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย