ขายทิ้งหุ้น CIMBT - GLAND - LRH / สุนันท์ ศรีจันทรา

นับจากวันที่ 12 กันยายนนี้ หุ้นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT หุ้นบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND และหุ้นบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) หรือ LRH จะถูกลบทิ้งจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีนักลงทุนรายย่อยติดตามไปด้วยประมาณ 12,000 ราย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิกถอนหลักทรัพย์หุ้นทั้ง 3 บริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจะเปิดให้ซื้อหุ้นชั่วคราวเป็นครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ 3–11 กันยายน 2569 ก่อนเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในวันที่ 12 กันยายนนี้
สาเหตุแห่งการถูกเพิกถอน เนื่องจากทั้ง 3 บริษัทฯ ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟลท และหุ้นของบริษัทถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราวต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 15% ของทุนจดทะเบียน แต่ทั้ง 3 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟลทต่ำกว่า 15% ของทุนจดทะเบียน
CIMBT มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 9,433 ราย แต่คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นเพียง 5.147% ของทุนจดทะเบียน GLAND มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1,441 ราย แต่ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนเพียง 5.09% ของทุนจดทะเบียน และ LRH มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1,125 ราย แต่สัดส่วนการถือหุ้นรวมกันเพียง 12.16%
หลักเกณฑ์ฟรีโฟลทเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนออกจากตลาดหุ้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลากับทั้ง 3 บริษัทในการแก้ปัญหาฟรีโฟลทแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทั้งที่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่มีความซับซ้อนจนแก้ยาก
บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งแก้ปัญหาฟรีโฟลทต่ำเกณฑ์ โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนและเสนอขายนักลงทุนทั่วไป หรืออาจใช้วิธีนำหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมออกมาขายให้นักลงทุนทั่วไป โดยยอมลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ลง เพื่ออยู่ในตลาดหุ้นต่อไป
แต่ทำไม CIMBT - GLAND - LRH จึงไม่แก้ปัญหาเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ประสงค์จะอยู่ในตลาดหุ้นต่อไปแล้ว และนักลงทุนจำนวนเกือบ 12,000 รายที่ถือหุ้นทั้ง 3 บริษัทจะทำอย่างไร
ถ้ารู้ว่าบริษัทจดทะเบียนแห่งไหนจะถูกตะเพิดพ้นตลาดหุ้น นักลงทุนคงไม่เข้าไปซื้อหุ้นบริษัทจดทะเบียนแห่งนั้นตั้งแต่แรก แต่นักลงทุนที่ถือหุ้น CIMBT - GLAND - LRH ติดมือไว้ รู้ก็ต่อเมื่อสายเกินไปแล้ว และมีเวลาระหว่างวันที่ 3–11 กันยายนนี้เท่านั้นที่จะตัดสินใจว่า
จะขายหุ้น CIMBT - GLAND - LRH ทิ้ง หรือถือต่อ ตาม 3 บริษัทที่ถูกตะเพิดออกจากตลาดหุ้นไปด้วย
หุ้น CIMBT ราคาปิดครั้งสุดท้ายอยู่ที่ 0.37 บาท หุ้น GLAND ราคาปิดครั้งสุดท้ายที่ 33.75 บาท และหุ้น LRH ราคาปิดครั้งสุดท้ายที่ 0.37 บาท ซึ่งหลังจากวันที่ 12 กันยายนแล้ว
หุ้นทั้ง 3 บริษัทจะไม่มีราคาอ้างอิง สิ้นสภาพคล่องการซื้อขาย นักลงทุนที่ถือหุ้นติดมือไว้แทบไม่มีทางเลือก เพียงมีเวลาแค่ 7 วันทำการสำหรับการขายหุ้นทิ้ง