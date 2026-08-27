SAM ผนึกกำลัง KTC แก้หนี้ครัวเรือนไทย ขยายความช่วยเหลือลูกหนี้โดยร่วมกับ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” รับดอกเบี้ยต่ำ 3-5% ผ่อนยาวสูงสุด 10 ปี

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในสัญญาจ้างบริหารสินทรัพย์กับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “เคทีซี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ของ เคทีซีที่เป็นหนี้เสีย (NPL) ประเภทบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน และมีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” กำหนด คือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี (รวมระยะเวลาปรับโครงสร้างหนี้) และค้างชำระหนี้เกินกว่า 120 วัน ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบันมียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้by SAM” เพื่อรับเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ที่ผ่อนปรน สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง ร้อยละ3–5 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 10 ปี โดยมีทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้เป็น 3 ทางเลือกคือ 1) ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 2) ผ่อนชำระนานกว่า 4 ปี ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี 3) ผ่อนชำระนานกว่า 7 ปี ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
ทั้งนี้ ลูกหนี้ของเคทีซีที่มีเจ้าหนี้ร่วมเป็นสถาบันการเงินพันธมิตรในโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” มากกว่า 36 แห่งนั้น SAM จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการตามแผนชำระหนี้ เพื่อสร้างโอกาสในการกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ทางการเงิน ส่วนลูกหนี้มีภาระหนี้กับเคทีซีเพียงแห่งเดียว สามารถเจรจากับเคทีซีเพื่อรับเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ หลากหลายรูปแบบตามความสามารถของลูกหนี้ได้
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า ปัญหาหนี้ครัวเรือนยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของประเทศไทย ประชาชนจำนวนไม่น้อยมีภาระหนี้กับเจ้าหนี้หลายแห่งและเมื่อปัญหาหนี้สะสมจนยากต่อการแก้ไข ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงิน และคุณภาพชีวิต SAMภายใต้บทบาท บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคม(Social AMC) มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือกับเคทีซีในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผสานศักยภาพของทั้งสององค์กร เพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกหนี้ของเคทีซีเข้าถึงการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้แนวทางและเงื่อนไขที่ผ่อนปรน และเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของแต่ละราย
“ตลอดระยะเวลา 9 ปี นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในปี 2560 “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ถือเป็นอีกหนึ่งในกลไกสำคัญในการช่วยเหลือลูกหนี้ให้มีโอกาสจัดการภาระหนี้และกลับมาตั้งหลักทางการเงินได้อีกครั้ง เพื่อให้ลูกหนี้และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น SAM เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับเคทีซีจะช่วยต่อยอดภารกิจดังกล่าวให้เข้าถึงลูกหนี้ได้มากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป” นางสาวนารถนารี กล่าว
นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ ผู้บริหารสูงสุด สายงานสำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร“เคทีซี” กล่าวว่า เคทีซีให้ความสำคัญกับการดูแลสมาชิกอย่างรับผิดชอบ โดยเฉพาะสมาชิกที่กำลังเผชิญปัญหาด้านภาระหนี้ โดยมุ่งหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความสามารถในการชำระของลูกหนี้แต่ละราย เพื่อไม่ให้ภาระหนี้กลายเป็นข้อจำกัดต่อการดำเนินชีวิตในระยะยาว
การร่วมกับโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์ ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนและมีแผนการชำระที่ชัดเจน สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง ช่วยลดภาระทางการเงิน และเพิ่มโอกาสในการจัดการหนี้ได้อย่างเป็นระบบ