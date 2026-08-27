PTG คว้ารางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น”

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG โดยคุณธีรพันธ์ ดิษยบุตร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและความยั่งยืน เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น” หอการค้าไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2569 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น” นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ PTG และเป็นเครื่องยืนยันถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าร่วมให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
PTG มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆ นี้