ATLAS ลุยขยาย Gas Shop –สถานี LPG ดันยอดขายพุ่ง

นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และนางสาวกฤตพร พึ่งวงษ์ ( ขวา ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล ( ซ้าย ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม Earnings Call (OPPDAY) ระบุ ผลการดำเนินงานในงวดครึ่งปีแรกของปี 2569 มีรายได้รวม 6,051.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิ 132.4 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 14.6% มีปัจจัยหนุนจากปริมาณจำหน่ายก๊าซ LPG ที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ และบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ประเมินว่าความต้องการใช้ LPG ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มลูกค้า ส่งผลต่อปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้น ขณะที่ ATLAS ยังเดินหน้าขยาย ร้านจำหน่ายก๊าซครัวเรือน (Gas Shop) และสถานีบริการ LPG ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมนำกลยุทธ์การบริหารเครือข่ายแบบ Hub and Spoke มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ลดต้นทุนการขนส่ง และบริหารจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับโครงการ JUMP+ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์เพื่อยกระดับสู่ผู้นำธุรกิจ Energy Ecosystem และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมั่นใจว่า ยอดขายปี 2569 จะเติบโตในระดับสองหลัก (Double Digit) ตามเป้าหมาย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้