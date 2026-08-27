TPIPL เสนอขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.70% เปิดจอง 1-3 ก.ย.นี้

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง รายใหญ่ของประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรุ่นอายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี และรุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2569 อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” โดย ทริสเรทติ้ง ผู้สนใจสามารถติดต่อ ผู้จัดการ การจัดจำหน่ายตามรายละเอียดบนหน้าจอ
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุน ควรศึกษาทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน