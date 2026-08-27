IND จัดกอล์ฟกระชับมิตร “อินเด็กซ์ฯ วันละพาร์” ครั้งที่ 94

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (IND) จัดกิจกรรมแข่งขันตีกอล์ฟกระชับมิตร “อินเด็กซ์ฯ วันละพาร์” ครั้งที่ 94 โดยมีดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับและร่วมแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้ารายสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งยกระดับประสบการณ์การเล่นกอล์ฟให้กับนักกอล์ฟพันธมิตรทางธุรกิจ ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน อบอุ่น และมิตรภาพ พร้อมกิจกรรมและของรางวัลมากมายที่เพิ่มสีสันภายในงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้