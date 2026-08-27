CPN คว้า3รางวัลจาก LivingInsider Developer Thailand Awards 2026

CPN ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Imagining better futures for all’ เชื่อมโยงทุกธุรกิจทั้ง Retail-Residence-Hotel-Office ตอกย้ำความแข็งแกร่งแบรนด์บ้านและคอนโดฯ เซ็นทรัล ทั้งในระดับการพัฒนาเมืองและภูมิภาค พร้อมความเชี่ยวชาญในการเข้าใจพื้นที่และอินไซต์การใช้ชีวิตของผู้คน ล่าสุด Central Pattana Residence คว้า 4 รางวัลใหญ่ จากเวที LivingInsider Developer Thailand Awards 2026 นำโดยรางวัลใหญ่ Best Regional Developer of the year กลุ่ม Developer ครอบคลุม 4 ภูมิภาคต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ และครั้งแรก! รางวัล Best Functional Home 2026 จากผลงาน “บ้านนินญา กรุงเทพกรีฑา – มอเตอร์เวย์”
โดยนายกีรติ ไตรเพิ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจที่อยู่อาศัย CPN กล่าวว่า “ในนามตัวแทน เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ รู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับ 4 รางวัลอันทรงเกียรติจากเวที LivingInsider Developer Thailand Awards 2026 เรามุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในระดับภูมิภาค ด้วยความเข้าใจความต้องการของผู้คนในแต่ละพื้นที่ ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานด้านคุณภาพ และการสร้างคุณค่าให้กับเมืองในระยะยาว ด้วยจุดแข็ง Retail-Led Mixed-Use Development ที่เชื่อมโยง ‘ที่อยู่อาศัย’ เข้ากับศูนย์การค้าเซ็นทรัล และการใช้ชีวิตในทุกด้าน พร้อมด้วย Central Ecosystem ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ “Better Living” ให้กับลูกบ้าน ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 12,000 ครอบครัวทั่วประเทศ ขอขอบคุณ LivingInsider คณะกรรมการ ทีมงาน ลูกบ้าน คู่ค้า และพันธมิตรทุกภาคส่วนที่มอบความเชื่อมั่นให้กับเรา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้