อาร์คิเทคทูรา คว้ารางวัล “APEA 2026” ย้ำภาพผู้นำเฟอร์นิเจอร์นำเข้าไฮเอนด์

อาร์คิเทคทูรา คว้า APEA 2026 ตอกย้ำผู้นำนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ระดับไฮเอนด์ บนเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สะท้อนศักยภาพผู้นำที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด “It’s all about quality” พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายสมชัย อัครวิทยาภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์คิเทคทูรา จำกัด (มหาชน) หรือ ARK กล่าวว่า ได้รับรางวัล “Master Entrepreneur Award” จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่มีภาวะผู้นำโดดเด่น มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าเชิงบวกต่อภาคธุรกิจ สังคม และประเทศ
รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กรซึ่งมีภาวะผู้นำโดดเด่น มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและหมุดหมายสำคัญของ Arkitektura ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “It’s all about quality” โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพในทุกมิติ ตั้งแต่การคัดสรรผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การให้คำปรึกษา การบริหารโครงการ การประกอบและติดตั้ง ไปจนถึงบริการหลังการขาย เพื่อส่งมอบประสบการณ์และคุณค่าที่ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าอย่างแท้จริง
“รางวัล Master Entrepreneur Award ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จส่วนบุคคล แต่เป็นรางวัลของผู้บริหารและพนักงาน Arkitektura ทุกคนที่ร่วมกันสร้างองค์กรด้วยความมุ่งมั่น ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เราเชื่อว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งต้องเริ่มต้นจากคุณภาพ ความไว้วางใจ และการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน สังคม และประเทศ” นายสมชัยกล่าว
โดยความสำเร็จในครั้งนี้ มาจากการที่นายสมชัยได้เข้าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทด้านเทคโนโลยีและการวางระบบหลายแห่ง ได้แก่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC และบริษัท แทนเจอรีน จำกัด ก่อนนำความรู้ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี การขาย และการพัฒนาธุรกิจ มาต่อยอดสู่การก่อตั้ง Arkitektura พร้อมวางรากฐานให้องค์กรเติบโตด้วยระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการวางกลยุทธ์ในระยะยาว
ภายใต้การนำของ นายสมชัย Arkitektura มุ่งสร้างความแตกต่างด้วยความเชี่ยวชาญด้านการนำเข้าเพื่อจำหน่าย ประกอบ และติดตั้งผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ชุดครัว ตู้เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ ชุดเครื่องนอนและผ้าขนหนู และผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งอื่นๆ ผ่านการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ และจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง โดยประสบการณ์กว่า 15 ปีทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและโดดเด่นด้านดีไซน์จากประเทศชั้นนำทั่วโลก ทั้งอิตาลี เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และจีน โดยผสานความเข้าใจด้านการออกแบบ วิศวกรรม คุณภาพ และการจัดหาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
“ความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญให้ Arkitektura เดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งบ้าน แต่คือการส่งมอบคุณภาพที่ช่วยยกระดับพื้นที่และการใช้ชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น”