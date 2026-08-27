GULFขายหุ้นกู้3ชุด -หุ้นกู้ดิจิทัล1ชุดเปิดจอง19 21ต.ค.นี้

"กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ " เตรียมเสนอขาย “หุ้นกู้” และ “หุ้นกู้ดิจิทัล” รวม 4 ชุด อายุ 4 - 10 ปี แก่ประชาชนทั่วไป ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้วยอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ “AA-” แนวโน้ม “Stable” (คงที่) จากทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรายได้เงินปันผลที่มั่นคงจากการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนใน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) บริษัทคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในเดือนตุลาคมนี้ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง และแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงการลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลรวม 4 ชุดแก่ประชาชนทั่วไป โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบด้วย (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 (หุ้นกู้ดิจิทัล) อายุ 7 ปี และ (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี โดยมีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ของ GULF ที่เสนอขายในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” ตอกย้ำถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจโทรคมนาคม โดยปัจจุบันบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แล้ว ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน (อัตราดอกเบี้ย) จะแจ้งให้ทราบต่อไปในภายหลัง และคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลทั้ง 4 ชุด ในวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2569
ทั้งนี้ “หุ้นกู้ชุดที่ 1, 2 และ 4” จะเสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่
(1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย (4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขาย (5) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ (บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยหุ้นกู้มีราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ส่วน “หุ้นกู้ชุดที่ 3” (หุ้นกู้ดิจิทัล) มีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อการทํารายการ 1 ครั้ง
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กล่าวเพิ่มว่า การเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 3 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 7 ปี ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มองหาทางเลือกการออมที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และสม่ำเสมอ โดยกำหนดมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ของ GULF ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น บริษัทจึงคาดว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน ทั้งนี้ บริษัทมีเเผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และรองรับการขยายการลงทุนของบริษัท โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) เช่น Data Center, Cloud และ AI เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569 GULF ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 12,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 50,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจพลังงาน ทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ, โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน, และกลุ่มธุรกิจทรัพยากรโดยการจัดหา และค้าส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIS
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้สนใจลงทุนหุ้นกู้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่
(1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร.1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
(2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้อีกช่องทางหนึ่ง
(3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS) (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
(4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอป SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขาย)
(5) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-285-1555
(6) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 หรือจองซื้อผ่าน krungsri app สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
(7) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777และสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์บนแอปพลิเคชัน CIMB Thai ได้อีกช่องทางหนึ่ง
(บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
ส่วนหุ้นกู้ดิจิทัล สามารถลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ “เป๋าตัง” โดยศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่เว็บไซต์ www.krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/916 หรือสอบถามที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111