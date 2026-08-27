บิล เกตส์ จุดชนวน "ภาษี AI" สกัดเครื่องจักรแย่งงานมนุษย์ เตือนโลกเหลือเวลาตัดสินใจไม่กี่ปี

"บิล เกตส์" ผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft ร่ายยาวผ่านบทวิเคราะห์กว่า 6,000 คำ เขย่าวงการเศรษฐศาสตร์มหภาคด้วยข้อเสนอสุดขั้ว เก็บภาษีโทเคน AI และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโดยตรง พร้อมชงไอเดีย "เขตอนุรักษ์อาชีพมนุษย์" กันพื้นที่ทำกินร้อยละ 40 ของระบบเศรษฐกิจไม่ให้เครื่องจักรแตะต้อง ท่ามกลางเสียงเตือนจาก "ดาริโอ อโมเด" ซีอีโอ Anthropic ที่ฟันธงว่างานระดับเริ่มต้นครึ่งหนึ่งอาจหายไปในไม่ถึง 5 ปี ขณะที่ตัวเลขแรงงานปริญญาตกงานในแคลิฟอร์เนียเริ่มขยับผิดสังเกต
ท่ามกลางกระแสเงินทุนสถาบันที่หลั่งไหลเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์แบบไม่ลืมหูลืมตา บิล เกตส์ กลับเลือกเปิดบล็อกส่วนตัวจุดพลุคำถามที่วงการเทคโนโลยีพยายามเลี่ยงมาตลอด นั่นคือ "ถ้า AI ทดแทนมนุษย์ได้จริงตามที่โฆษณาไว้ แรงงานหลายร้อยล้านคนจะไปอยู่ตรงไหนของระบบเศรษฐกิจ" ข้อเสนอของเขาไม่ใช่แค่วาทกรรมเชิงปรัชญา แต่ลงลึกถึงระดับนโยบายภาษี ให้เก็บภาษีจากโทเคนประมวลผลของโมเดลภาษาขนาดใหญ่โดยตรง ควบคู่กับภาษีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อตัดแรงจูงใจนายจ้างที่มองแรงงานมนุษย์เป็นต้นทุนส่วนเกินที่ต้องกำจัดทิ้ง
ระเบิดเวลาที่ตลาดแรงงานเพิกเฉย
ปฏิกิริยาจากผู้เล่นระดับหัวแถวในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเองก็ไม่ได้ปลอบใจใครให้สบายใจขึ้น "ดาริโอ อโมเด" ซีอีโอ Anthropic ประเมินตรงไปตรงมาว่า ตำแหน่งงานระดับเริ่มต้นของพนักงานออฟฟิศกว่าครึ่งอาจสูญหายภายในเวลาไม่ถึง 5 ปี ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่สั้นกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเคยประเมินไว้มาก ขณะที่รายงานล่าสุดจาก Yale Budget Lab ร่วมกับ Brookings Institution ยังไม่พบสัญญาณตกงานหมู่ในข้อมูลจ้างงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ จนถึงเดือนกรกฎาคม แต่สัญญาณเตือนกลับปรากฏชัดในอีกมุมหนึ่ง ฐานข้อมูลติดตามผลกระทบ AI ของรัฐแคลิฟอร์เนียพบยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในกลุ่มจบปริญญา ซึ่งอยู่ในสายอาชีพเสี่ยงถูกแทนที่สูง เริ่มไต่ระดับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นี่คือช่องว่างระหว่างตัวเลขมหภาคที่ยังดูสงบ กับความเป็นจริงเฉพาะกลุ่มที่กำลังเริ่มสั่นคลอน
ทำไมต้องเก็บภาษีที่ "โทเคน" ไม่ใช่ที่กำไร
จุดที่เกตส์ฉีกจากข้อเสนอภาษีหุ่นยนต์ทั่วไปคือ การเลือกเก็บภาษีที่หน่วยประมวลผลโดยตรง แทนที่จะรอเก็บจากกำไรสุทธิบริษัทซึ่งมักบางเฉียบอยู่แล้วในตลาดแข่งขันสูง เพราะโครงสร้างภาษีปัจจุบันเอื้อประโยชน์ให้ทุนอย่างโจ่งแจ้ง เมื่อองค์กรจ้างคน ต้องแบกภาระภาษีเงินเดือนและเงินสมทบประกันสังคม แต่เมื่อลงทุนซื้อหุ่นยนต์หรือระบบ AI กลับนำไปหักค่าเสื่อมราคาทางบัญชีได้ทันที เครื่องจักรเสื่อมสภาพไปตามเวลาแต่ไม่เคยต้องจ่ายเงินสมทบให้ใคร ความไม่สมมาตรนี้เองที่เร่งให้เงินทุนไหลออกจากภาคการจ้างงานเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI แบบทวีคูณ และทำให้ระบบภาษีที่ควรเป็นกลาง กลายเป็นกลไกเร่งเครื่องแทนที่แรงงานมนุษย์โดยไม่ตั้งใจ
จุดต่างจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งก่อน
สิ่งที่ทำให้รอบนี้อันตรายกว่าทุกครั้งคือ ความเร็ว การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรสู่ภาคบริการในอดีตใช้เวลาหลายชั่วอายุคน และยังเปิดพื้นที่ให้เกิดอาชีพใหม่ที่ต้องพึ่งวิจารณญาณมนุษย์ แต่ AI ก้าวข้ามขั้นตอนนั้นไปเลย ด้วยการเข้าแทนที่ความสามารถทางปัญญาโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย บริการลูกค้า การแพทย์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือภาคการผลิต วงจรที่เคยกินเวลาเป็นศตวรรษอาจหดเหลือเพียงทศวรรษเดียว โดยไม่มีหลักประกันว่าจะมีอาชีพใหม่มารองรับแรงงานที่หลุดออกจากระบบทันเวลา
"เขตอนุรักษ์อาชีพมนุษย์" ทางออก หรือแค่ปลอบใจ
เพื่อรับมือกับแรงกระแทกนี้ เกตส์เสนอแนวคิดสร้าง "เขตอนุรักษ์อาชีพมนุษย์" (Human Reserved) ในลักษณะเดียวกับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ กำหนดให้งานที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง เช่น การดูแลเด็ก หรือหน้าที่คณะลูกขุน เป็นพื้นที่ห้าม AI แตะต้อง ส่วนงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขจัดอยู่ในกลุ่มกึ่งสงวนที่ยังใช้มนุษย์เป็นแกนหลักโดยมี AI เป็นเพียงเครื่องมือเสริม โดยประเมินว่าสัดส่วนงานที่ควรได้รับการคุ้มครองอาจสูงสุดที่ร้อยละ 40 ของระบบเศรษฐกิจ และไม่สามารถขยับตัวเลขให้สูงกว่านี้ได้โดยไม่กระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม
แต่คำถามที่ข้อเสนอนี้ยังตอบไม่ชัดคือ ใครเป็นผู้กำหนดเส้นแบ่งว่างานใดควร "สงวน" และรัฐบาลทั่วโลกที่ยังไม่สามารถบังคับใช้แม้แต่ภาษีหุ่นยนต์แบบพื้นฐานได้ตั้งแต่ที่เกตส์เคยเสนอไว้เมื่อปี 2560 จะมีเจตจำนงทางการเมืองมากพอจะผลักดันกรอบที่ซับซ้อนกว่านี้ได้จริงหรือไม่ เมื่อทุนใหญ่ในอุตสาหกรรม AI คือกลุ่มเดียวกับที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายในหลายประเทศ
ทางแยกที่ต้องตัดสินใจในปีนี้ ไม่ใช่ทศวรรษหน้า
เกตส์ทิ้งท้ายว่า AI มีศักยภาพเป็นได้ทั้งเครื่องมือสร้างความเท่าเทียมครั้งใหญ่ที่สุด หรือกลายเป็นต้นตอความเหลื่อมล้ำที่เลวร้ายที่สุด และทิศทางนั้นจะถูกตัดสินจากนโยบายในไม่กี่ปีข้างหน้า ไม่ใช่ในระดับทศวรรษ แต่ในเมื่อประวัติศาสตร์ของภาษีหุ่นยนต์ตั้งแต่ปี 2560 คือความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าของความกล้าหาญทางการเมือง สิ่งที่ต้องจับตาให้มากกว่าตัวเลขร้อยละ 40 หรือชื่อเขตอนุรักษ์ อาจเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมากว่านั้น นั่นคือ ผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการแทนที่แรงงานด้วย AI ในวันนี้ พร้อมจะยอมเสียส่วนแบ่งกำไรเพื่อความอยู่รอดของแรงงานมนุษย์ในวันพรุ่งนี้จริงหรือไม่