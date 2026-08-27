TMAN ขึ้นทำเนียบหุ้น ESG100 ปี69

" แมน ฟาร์มาซูติคอล" ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2569 ขึ้นแท่นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (ESG Emerging List) เป็นครั้งแรก จากสถาบันไทยพัฒน์ จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนกว่า 931 หลักทรัพย์ ชูการดำเนินงานโดดเด่นมิติสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนกลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งหนุนผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (2566-2568) ตอกย้ำรากฐานของการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน
นายประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) หรือ TMAN หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2569 เป็นครั้งแรก โดยเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (ESG Emerging List) ของตลาดทุนไทย จากการดำเนินงานที่โดดเด่นครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมทั้งกับข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (2566-2568) ตอกย้ำรากฐานของการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้สถาบันไทยพัฒน์คัดเลือก TMAN จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนกว่า 931 หลักทรัพย์
ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขับเคลื่อนภายใต้กรอบกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ (1) การเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลัก (2) การเร่งการเติบโตของธุรกิจที่มีศักยภาพสูง (3) การพัฒนา S-Curve ใหม่สำหรับธุรกิจแห่งอนาคต และ (4) การยกระดับความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว ควบคู่กับการดำเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ ประกอบด้วย
1.มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) ขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ติดตั้ง Solar Cell เพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต นำเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาใช้ทดแทนระบบเก่า และวางเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2568 อยู่ที่ 8,798.58 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) 2.มิติสังคม (Social) มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคมอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ Propoliz Day "CHARITY YOUR VOICE" ส่งเสียง…ถึงใจ โดยสนับสนุนเครื่องช่วยฟังแก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน พร้อมสร้างการรับรู้และความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน การให้ความรู้ด้านภาษามือแก่บุคลากรเภสัชกรรม ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการสื่อสารในสังคมอย่างทั่วถึง และ 3.มิติบรรษัทภิบาล (Governance) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยั่งยืนรวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น
"TMAN ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจภายใต้กรอบ ESG อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต การกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตลอดจนพัฒนาแผนกลยุทธ์และกำหนดวิสัยทัศน์สู่ความยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยง และการเสริมศักยภาพการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว การได้รับการคัดเลือกเข้าทำเนียบ ESG100 ในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจและแรงผลักดันให้เราเดินหน้าพัฒนาเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพของคนไทยและคนทั่วโลกต่อไป" นายประพล กล่าว
สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ ได้พัฒนาฐานข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียน โดยริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 เป็นปีแรก และดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 โดยเกณฑ์การพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG ตามที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ และผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100 ของสถาบันไทยพัฒน์ โดยอ้างอิงตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS และ UN PRI