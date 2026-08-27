FLOYD เติมพอร์ตงานใหม่ ต่อยอด Backlog

ฟลอยด์ เดินหน้าเติมพอร์ตงานใหม่ ครอบคลุม Hotel–Data Center–Residential ต่อยอดฐาน Backlog 817.41 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2/69 พร้อมเร่งเดินหน้าประมูลงานเพิ่ม กระจายพอร์ต 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ด้าน “นายทศพร จิตตวีระ” CEO ชี้ช่วงครึ่งปีหลังเดินหน้าสร้างฐานงานใหม่รองรับการรับรู้รายได้ในระยะถัดไป ขณะที่โครงการ ริเวอร์ บางโพ มีระยะเวลาดำเนินงานยาวถึงปี 2572
นายทศพร จิตตวีระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD ผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าเพิ่มงานในมืออย่างต่อเนื่อง โดยมีงานโครงการใหม่ครอบคลุมทั้งกลุ่มโรงแรม ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และอาคารพักอาศัย สอดคล้องกับกลยุทธ์การกระจายพอร์ตงานและสร้างความต่อเนื่องของรายได้ในอนาคต ในช่วงครึ่งปีแรก โครงการเดิมของบริษัทฯ หลายโครงการทยอยดำเนินงานและส่งมอบ ส่งผลให้การรับรู้รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังนั้นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญในช่วงถัดไปคือ การเติมงานใหม่เข้าสู่พอร์ตอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพของโครงการ อัตรากำไร และการบริหารความเสี่ยงควบคู่กัน ไม่ใช่มุ่งเพิ่ม Backlog เพียงอย่างเดียว
สำหรับงานใหม่ที่บริษัทได้รับ ประกอบด้วย โครงการ HOTEL 23 งานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร มีกำหนดดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2569 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้รับงานในกลุ่ม Data Center สำหรับสนับสนุนการทดสอบระบบ DATA CENTER ITL 50 MW ในส่วน CxL3, CxL4 และ CxL5 มีกำหนดดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2569 ซึ่งเป็นการต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ FLOYD ในตลาด Data Center นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับงาน โครงการ ริเวอร์ บางโพ สำหรับงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยมีกำหนดดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2570 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2572 รวมระยะเวลา 30 เดือน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต่อเนื่องของงานและสนับสนุนการรับรู้รายได้ในระยะกลาง
นายทศพรกล่าวเพิ่มเติม การได้รับงานใหม่จากหลายกลุ่มธุรกิจสะท้อนทิศทางการกระจายพอร์ตของ FLOYD โดยเฉพาะการขยายโอกาสในกลุ่ม Data Center ควบคู่กับฐานธุรกิจเดิมในกลุ่มอาคารพักอาศัย โรงแรม และอาคารพาณิชยกรรม เราไม่ได้มองเฉพาะปริมาณงานหรือเก็บงานเพียงเพื่อดันตัวเลข Backlog ให้ดูโต แต่จะให้ความสำคัญกับ "คุณภาพงาน" มาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งงานใหม่ทุกชิ้นต้องผ่านเกณฑ์ประเมินสุดหินในการคัดกรองงาน ทั้งเรื่องความสามารถในการทำกำไร กรอบเวลา ทีมงาน และการคุมต้นทุนที่ไม่ผันผวน เพื่อสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 FLOYD มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและรอรับรู้รายได้ หรือ Backlog จำนวน 817.41 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการประมูลงานเพิ่มเติม ครอบคลุมลูกค้าหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ อาคารพาณิชยกรรม, Data Center, อาคารพักอาศัยและโรงแรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและงานภาครัฐ
สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 123.08 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 49.39 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 17.13 ล้านบาท แม้รายได้จากการให้บริการในช่วง 6 เดือนแรกจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการที่โครงการส่วนใหญ่ทยอยดำเนินงานและส่งมอบแล้ว แต่บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนของโครงการ ขณะเดียวกันเร่งสร้างฐานงานใหม่เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องของการรับรู้รายได้ในระยะถัดไป
“ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จะเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของ FLOYD และสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม เป้าหมายสำคัญคือการสร้าง Backlog ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่ม Revenue Visibility และสร้างฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายทศพรกล่าว