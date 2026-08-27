LH รับรางวัล Thailand Best Developer Engagement Home Award 2026

นายพงษ์เทพ รุ่งโรจน์การค้า ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล Thailand Best Developer Engagement Home Award 2026 จาก นางสาวขวัญฟ้า ชินเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด ในงาน LivingInsider Thailand Developer Awards 2026
รางวัล Thailand Best Developer Engagement Home Award 2026 นี้เป็นรางวัลที่สะท้อนถึงความสนใจจากผู้ใช้งานที่เข้ามาค้นหาบ้านบนแพลตฟอร์ม LivingInsider โดยพิจารณาจากข้อมูลการใช้งานจริง และวัดจากยอดคลิกเข้าชมประกาศบ้านของแต่ละแบรนด์รวมกัน จากสถิติบน LivingInsider พบว่าแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นแบรนด์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มบ้านที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มอย่างโดดเด่น และมียอดคลิกเข้าชมประกาศบ้านรวมสูงที่สุด รางวัลนี้จึงไม่ได้เกิดขึ้นจากการโหวต แต่สะท้อนจากพฤติกรรมจริงของผู้ใช้งานในช่วงเวลาที่กำลังค้นหา เปรียบเทียบ และพิจารณาที่อยู่อาศัยผ่าน LivingInsider รางวัล Thailand Best Developer Engagement Home Award 2026 จึงเป็นอีกหนึ่งการยอมรับถึงความสามารถของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในการดึงดูดความสนใจจากผู้ค้นหาบ้านบนแพลตฟอร์ม และสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ในตลาดที่อยู่อาศัยของประเทศไทย
นายพงษ์เทพ รุ่งโรจน์การค้า กล่าวว่า “รางวัลนี้ไม่ได้หมายถึงแค่แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้ค้นหาบน LivingInsider มากที่สุด แต่หมายถึงผู้ที่กำลังมองหาบ้านให้โอกาสเราเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขา ซึ่งทำให้เราภาคภูมิใจ และที่สำคัญคือต้องมีความรับผิดชอบที่จะพัฒนาทั้งสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้อยู่อาศัยที่เลือกแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และทีมงานที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการ และ LivingInsider ด้วยครับ”
LivingInsider Thailand Developer Awards 2026 เป็นหนึ่งในเวทีประกาศรางวัลครั้งสำคัญแห่งปี จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้นำ และองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และยกระดับมาตรฐานของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย เพราะเบื้องหลังทุกโครงการที่โดดเด่น ไม่ได้มีเพียงอาคารหรือพื้นที่อยู่อาศัย แต่เกิดจาก วิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจผู้คน และความกล้าที่จะสร้างสิ่งใหม่ LivingInsider Thailand Developer Awards 2026 จึงเกิดขึ้นเพื่อร่วมยกย่องผู้ที่สร้างความแตกต่างในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการพัฒนาโครงการ ดีไซน์ นวัตกรรม คุณภาพการอยู่อาศัย ความยั่งยืน ตลอดจนวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ เพื่อให้ทุกความตั้งใจ ทุกแนวคิด และทุกความสำเร็จที่ช่วยขับเคลื่อนวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้รับการมองเห็นและได้รับการยอมรับอย่างสมเกียรติ