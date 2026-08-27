เอพี ไทยแลนด์ อวดโฉม ‘RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค’ มูลค่า 5,000 ล้าน

บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) โดย นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน, นายพิเชษฐ วิภวศุภกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการบริหาร และนายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ ประธานฝ่ายบริหาร ผนึกกำลังพันธมิตรยักษ์ใหญ่ที่มีเกียรติประวัติยาวนานกว่าศตวรรษจากประเทศญี่ปุ่น บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด (มหาชน) นำโดย มร.อะสึชิ นากาจิมะ ผู้แทนเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการส่งมอบ “RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค” ลักชัวรีคอนโดมิเนียมระดับไอคอนิค มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 100% พร้อมโอนกรรมสิทธิ์และเข้าอยู่อาศัย
Beyond Partner 13 ปีแห่งความร่วมมือที่แข็งแกร่งระดับวิสัยทัศน์
การประกาศความสำเร็จของ “RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค” ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระดับแฟลกชิปแห่งที่ 23 ไม่ได้เป็นเพียงการเผยโฉมความสมบูรณ์พร้อมส่งมอบคอนโดมิเนียมพร้อมเข้าอยู่ใหม่ล่าสุด ทว่าคือการตอกย้ำถึงโมเดลพันธมิตรทางธุรกิจที่ทรงพลังและยั่งยืนที่สุดในวงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยไทย ตลอดระยะเวลา 13 ปี ความสัมพันธ์ของ บมจ. เอพี ไทยแลนด์ และ บมจ. มิตซูบิชิ เอสเตท ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการเป็นเพียงผู้ร่วมทุน สู่การหลอมรวมวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร และองค์ความรู้ขั้นสูงเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ
การสอดประสานการทำงานอย่างลึกซึ้งนี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นผ่านความสำเร็จของโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าที่ร่วมทุนกันมากถึง 32 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 140,000 ล้านบาท (ณ 31 ก.ค. 2569) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางเสถียรภาพทางการเงิน และศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพระดับสากลที่คู่แข่งในตลาดไม่อาจเทียบเคียง ทั้งในมิติของงานดีไซน์ วิศวกรรมก่อสร้าง และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในระยะยาว
ปรากฏการณ์การกลับมาในรอบ 4 ปีของแบรนด์ RHYTHM
“RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค” คือผลงานชิ้นเอกเพียง 577 ยูนิต ที่ผสานความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเอพี เข้ากับประสบการณ์กว่า 50 ปีของบมจ. มิตซูบิชิ เอสเตทในการดำเนินธุรกิจในหลายประเทศและภูมิภาค โครงการนี้ปักหมุดบนสุดยอดทำเล Global Destination ที่โดดเด่นและหายากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ยืนหนึ่งตรงข้าม ICONSIAM และห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีเจริญนครเพียง 100 เมตร โอบล้อมด้วยมุมมองพาโนรามาของโค้งน้ำเจ้าพระยา พร้อมรับวิวพลุระดับเวิลด์คลาสในทุกเทศกาลสำคัญ
“RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค” พร้อมแล้วที่จะเผยโฉมความงดงามที่เริ่มต้นจากความเข้าใจชีวิตจริงของคนเมืองย่านเจริญนครอย่างลึกซึ้ง ภายใต้อัตลักษณ์ THE RARITY OF URBAN RIVER-FORMED LIVING: FROM RIVER SIGHT TO RIVER SENSES ที่หลอมรวมเสน่ห์ของย่านเจริญนครเข้ากับสุนทรียภาพแห่งสายน้ำ ยกระดับจากเพียงการมองเห็นวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา สู่การสัมผัสและการใช้ชีวิตที่แม่น้ำหล่อหลอมในทุกมิติของการสัมผัส
“RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค” จึงไม่ใช่แค่แลนด์มาร์กคอนโดพร้อมเข้าอยู่แห่งใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยา แต่คือสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์อันไร้รอยต่อของสององค์กรยักษ์ใหญ่ ที่มุ่งมั่นส่งมอบ “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” พร้อมยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยของคนเมือง และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป