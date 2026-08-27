ธอส. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบหมายทีมสาขา นำโดยคุณวิศิษฎ์ ยอดยิ่ง ผู้จัดการสาขาน่าน พร้อมด้วยพนักงานธนาคาร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพรวมจำนวน 200 ชุด ให้ลูกค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย อันเนื่องมาจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากที่สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชน ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา และศูนย์พักพิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว โดยมีคุณมหรรณพ ไชยสลี ปลัดอำเภอท่าวังผา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และคุณมนชนัฏ อุดสอน ปลัดอำเภอปัว กลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังให้คำปรึกษาการเข้าร่วม 7 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2569 ซึ่งยืนยันพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนที่ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของ ธอส. อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป