Arkitektura คว้ารางวัลใหญ่ระดับเอเชีย

นายสมชัย อัครวิทยาภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์คิเทคทูรา จำกัด (มหาชน) หรือ ARK เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับสากล “Master Entrepreneur Award” จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่มีภาวะผู้นำโดดเด่น มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าเชิงบวกต่อภาคธุรกิจ สังคม และประเทศ
นับเป็นอีกของความสำเร็จอีกขั้นของ “อาร์คิเทคทูรา” บนเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สะท้อนศักยภาพผู้นำที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด “It’s all about quality” พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า ธุรกิจ และสังคม
รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กรซึ่งมีภาวะผู้นำโดดเด่น มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและหมุดหมายสำคัญของ Arkitektura ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “It’s all about quality” โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพในทุกมิติ ตั้งแต่การคัดสรรผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การให้คำปรึกษา การบริหารโครงการ การประกอบและติดตั้ง ไปจนถึงบริการหลังการขาย เพื่อส่งมอบประสบการณ์และคุณค่าที่ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าอย่างแท้จริง
“รางวัล Master Entrepreneur Award ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จส่วนบุคคล แต่เป็นรางวัลของผู้บริหารและพนักงาน Arkitektura ทุกคนที่ร่วมกันสร้างองค์กรด้วยความมุ่งมั่น ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เราเชื่อว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งต้องเริ่มต้นจากคุณภาพ ความไว้วางใจ และการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน สังคม และประเทศ” นายสมชัยกล่าว
โดยความสำเร็จในครั้งนี้ มาจากการที่นายสมชัยได้เข้าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทด้านเทคโนโลยีและการวางระบบหลายแห่ง ได้แก่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC และบริษัท แทนเจอรีน จำกัด ก่อนนำความรู้ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี การขาย และการพัฒนาธุรกิจ มาต่อยอดสู่การก่อตั้ง Arkitektura พร้อมวางรากฐานให้องค์กรเติบโตด้วยระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการวางกลยุทธ์ในระยะยาว
ภายใต้การนำของนายสมชัย Arkitektura มุ่งสร้างความแตกต่างด้วยความเชี่ยวชาญด้านการนำเข้าเพื่อจำหน่าย ประกอบ และติดตั้งผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ชุดครัว ตู้เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ ชุดเครื่องนอนและผ้าขนหนู และผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งอื่นๆ ผ่านการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ และจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง โดยประสบการณ์กว่า 15 ปีทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและโดดเด่นด้านดีไซน์จากประเทศชั้นนำทั่วโลก ทั้งอิตาลี เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และจีน โดยผสานความเข้าใจด้านการออกแบบ วิศวกรรม คุณภาพ และการจัดหาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
“ความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญให้ Arkitektura เดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งบ้าน แต่คือการส่งมอบคุณภาพที่ช่วยยกระดับพื้นที่และการใช้ชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น”