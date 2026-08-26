ตลท. ยันต่างชาติสนหุ้นไทย ลุ้นดัชนีปีนี้แตะ 1,720 จุด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยนักลงทุนต่างชาติสนใจตลาดหุ้นไทยมากขึ้น หลังการเมืองนิ่งและนโยบายเศรษฐกิจภาครัฐชัดเจน ขณะโบรกฯ ประเมินดัชนีหุ้นไทยปีนึ้ ระดับ 1,680-1,720 จุด
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่างาน “Thailand Focus 2026: Reignite Thailand” ปีนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนสถาบันร่วมงาน 220 ราย จาก 74 สถาบันทั่วโลกอีกทั้งมีประเทศใหม่ที่เข้าร่วมเป็นครั้งแรก อย่าง สวิตเซอร์แลนด์, นิวซีแลนด์ และอิสราเอล ถือเป็นสัญญาณบวกต่อตลาดทุนไทย ซึ่งพบว่าผู้ลงทุนสนใจ บจ. ที่อยู่ในธุรกิจที่เป็นจุดแข็งของประเทศรวมถึง 15 บจ. ในโครงการ JUMP+ ที่มานำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสให้นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุน
"ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกสนใจการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งยังคงมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการปรับตัว ทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดดเด่นอีกครั้ง โดยดัชนีหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีขยับขึ้นเกือบ 30% สูงสุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเพราะมีปัจจัยบวกรอบด้าน ทำให้เงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าต่อเนื่อง ด้วยตัวเลขซื้อสุทธิ 67,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเพราะมุมมองด้านความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น ตลอดจนนโยบายรัฐที่เดินหน้าขับเคลื่อนไป ทำให้เกิดความเชื่อมั่น เอื้อต่อการลงทุน“
นางนริศรา วิเศษโกสิน กรรมการบริหารอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าจากการพูดคุยกับนักลงทุนต่างชาติพบว่ามีมุมมองประเทศไทยเชิงบวกมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มดิจิทัล,Data Center และ AI รวมถึงการลงทุนในภาคเอกชน ซึ่งผู้ลงทุนยังเลือกลงทุนหุ้นกลุ่มที่มีกำไรมีความสามารถในแข่งขัน ไดัประโยชน์จากการเติบโตเชิงโครงสร้างที่จะเกิดขึ้น รวมถึงมองการลงทุนในรอบใหม่ของไทยเพื่อต่อยอดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะทำให้ภาคธุรกิจจะทำกำไร
โดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ให้เป้าดัชนีหุ้นไทยปีนี้ที่ 1,720 จุด
นายพรชัย ประเสริฐสินธนา Vice Chairman - Investment Bank, Southeast Asia And Country Head Thailand บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่าสิ่งที่ผู้ลงทุนต่างชาติมองหาคือเสถียรภาพการเมืองในประเทศ ขณะนักลงทุนในประเทศสนใจแรงขับเคลื่อนใหม่ของเศรษฐกิจไทยอย่าง AI และ Data Center โดยเฉพาะเมื่อจะออกกฎเกณฑ์ในการลงทุนด้าน AI ที่ชัดเจนมากขึ้นกลายเป็นเชิงบวก และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) เพื่อรองรับการลงทุนซึ่งความชัดเจนของแผนนี้ถือว่าสำคัญมาก
สำหรับ บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) ให้เป้าดัชนีหุ้นไทยปีนี้ที่ 1,680 จุด
นายศุภโชค ศุภบัณฑิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าจากที่ได้พบปะกับนักลงทุนต่างชาติ พบว่าความนิ่งของเสถียรภาพการเมือง และนโยบายที่ทำให้เติบโตพร้อมกัน แม้ว่าปัจจุบันหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นมาระดับต้นๆของภูมิภาค แต่มองว่ายังปรับขึ้นไปได้อีก ซึ่งต้องอาศัยหลายปัจจัยบวกหนุน
โดย P/E ตลาดหากไม่นับรวมหุ้น DELTA อยู่ทึ่ 12 เท่า เทียบกับตลาดภูมิภาคเฉลี่ย 15 เท่า ถือว่ายังอยู่ในระดับน่าสนใจ และมาตรการที่สนับสนุนสภาพคล่องเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากการเมืองนิ่ง รัฐมีนโยบายที่ดีหนุน และ ผลงานของ บจ. ที่ดี จะส่งผลดีต่อตลาดทุนไทย
ทั้งนึ้บล.เกียรตินาคินภัทร ให้เป้าดัชนีปีนี้ที่ 1.680 จุด