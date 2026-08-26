สุกี้ตี๋น้อยจัดหนัก บุฟเฟต์ 99 บาท ShopeePay แจก 25,000 สิทธิ์ทั่วประเทศ

ShopeePay ผนึกสุกี้ตี๋น้อย เปิดรับชำระเงินครบทุกสาขา พร้อมฉลองด้วยบุฟเฟต์รวมเครื่องดื่ม 99 บาท จากปกติ 276 บาท จำกัด 25,000 สิทธิ์ กดรับคูปองวันที่ 27–29 สิงหาคม และใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569
ShopeePay (ช้อปปี้เพย์) ผู้ให้บริการชำระเงินดิจิทัลและแอปพลิเคชันบริการทางการเงิน ร่วมกับบริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร “สุกี้ตี๋น้อย” เปิดให้ลูกค้าชำระค่าอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay ได้แล้วที่สุกี้ตี๋น้อยทุกสาขาทั่วประเทศ
เพื่อฉลองความร่วมมือ ทั้งสองบริษัทจัดโปรโมชันบุฟเฟต์รวมเครื่องดื่มราคา 99 บาทต่อคน จากราคาปกติ 276 บาท จำกัดรวม 25,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ และจำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน
ผู้ใช้สามารถกดเก็บคูปองผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2569 และนำคูปองไปใช้ชำระเงินที่ร้านสุกี้ตี๋น้อยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569
โปรโมชันดังกล่าวใช้ได้เฉพาะบุฟเฟต์ราคามาตรฐาน 276 บาทต่อคน โดยลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือแตะจ่าย ณ จุดชำระเงิน และรองรับการชำระผ่าน SPayLater (เอสเพย์เลเทอร์–บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง)
อย่างไรก็ตาม การกดเก็บคูปองล่วงหน้าไม่ถือเป็นการสำรองสิทธิ์ ระบบจะนับสิทธิ์ต่อเมื่อนำคูปองไปสแกนหรือแตะชำระเงินสำเร็จที่หน้าร้านเท่านั้น หากมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 25,000 สิทธิ์แล้ว คูปองที่เก็บไว้จะไม่สามารถนำมาใช้ได้
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายการใช้งาน ShopeePay จากการซื้อสินค้าออนไลน์ไปสู่การชำระเงินที่ร้านค้า ปัจจุบัน ShopeePay รองรับการชำระเงินผ่านร้านค้าพันธมิตรกว่า 100,000 จุดทั่วประเทศ
ลูกค้าสุกี้ตี๋น้อยสามารถเลือกตัดเงินจากวอลเล็ต ShopeePay บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน รวมถึงใช้ Shopee Coins (ช้อปปี้คอยน์–เหรียญสะสมในระบบ) เป็นส่วนลดเพิ่มเติมในบิลเดียวกันได้
ทิพย์ธรา สีนะวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตร บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การชำระเงินดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนไทย บริษัทจึงเดินหน้าขยายเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้ ShopeePay กับร้านค้าและบริการได้ครอบคลุมมากขึ้น
ความร่วมมือกับสุกี้ตี๋น้อยจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายช่องทางชำระเงินในกลุ่มร้านอาหาร พร้อมเพิ่มความสะดวกและความคุ้มค่าให้แก่ผู้ใช้บริการ
ด้านนัทธมน พิศาลกิจวนิช ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า การเพิ่ม ShopeePay เป็นช่องทางชำระเงินจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า ทำให้ธุรกรรมหน้าร้านคล่องตัวขึ้น และเปิดโอกาสให้สุกี้ตี๋น้อยเข้าถึงผู้ใช้บริการดิจิทัลและลูกค้ากลุ่มใหม่ในอนาคต
ทั้งนี้ โปรโมชันและการใช้สิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด